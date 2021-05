Esame avvocati, il saluto della ministra ai commissari: “Ha prevalso interesse per i ragazzi”

di Redazione

“Inizia un’avventura avvincente, frutto di uno sforzo unico da parte di una pluralità di soggetti che ci ha visti uniti nell’arrivare ad un obiettivo comune: mettere i ragazzi in condizione di poter svolgere l’esame, offrendo loro la migliore soluzioni in considerazione del periodo che stiamo vivendo”. La pandemia ci ha costretti ad innovare e questo esame rappresenta un’occasione per testare le capacità di chi intende svolgere la professione inquadrando un problema, attraverso un ragionamento giuridico” – così la ministra Marta Cartabia ha voluto salutare le Commissioni e Sottocommissioni che da domani daranno ufficialmente il via all’esame di abilitazione alla professione forense nell’era Covid.

Alla presenza di circa 200 persone tra commissari e membri delle sottocommissioni esaminatrici sparse in tutta Italia, Gian Luigi Gatta esperto per le libere professioni del Ministero della Giustizia ha spiegato come il senso della prova sia all’insegna della sicurezza della salute e della selettività delle prove.

La sessione 2020 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense quest’anno per la prima volta strutturata con due prove orali coinvolge 22.786 candidati che avranno il supporto tecnico della DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) del Ministero della giustizia per una sessione di training grazie ad un accordo con Microsoft.

I primi a partire sono i candidati della Corte d’Appello di Genova, valutati dalle sottocommissioni del distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria. A seguire Lecce (esaminati dalle sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di Genova), di Salerno (esaminati da Firenze) e di Bolzano.

A Milano, Roma e Napoli, l’avvio delle prove è fissato a partire dal 7 giugno.

Tra i 27 distretti, ultimi ad essere convocati, i candidati di Trieste, a partire dall’8 giugno, esaminati dalla sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Potenza.

Di seguito tabella riassuntiva con le date di inizio:

CANDIDATI CORTE APPELLO DI: ESAMINATI DA COMMISSIONI C.d.A. Inizio prove orali ANCONA BRESCIA 31/05/2021 BARI SALERNO 28/05/2021 BOLOGNA VENEZIA 31/05/2021 BOLZANO 27/05/2021 BRESCIA LECCE 31/05/2021 CAGLIARI L’AQUILA 03/06/2021 CALTANISSETTA PERUGIA 28/05/2021 CAMPOBASSO CALTANISSETTA 03/06/2021 CATANIA PALERMO 28/05/2021 CATANZARO BOLOGNA 31/05/2021 FIRENZE TORINO 28/05/2021 GENOVA REGGIO CALABRIA 26/05/2021 L’AQUILA MESSINA 04/06/2021 LECCE GENOVA 27/05/2021 MESSINA ANCONA 04/06/2021 MILANO NAPOLI 07/06/2021 NAPOLI ROMA 07/06/2021 PALERMO CATANZARO 29/05/2021 PERUGIA TRIESTE 07/06/2021 POTENZA TRENTO 03/06/2021 REGGIO CALABRIA CAGLIARI 03/06/2021 ROMA MILANO 07/06/2021 SALERNO FIRENZE 27/05/2021 TORINO BARI 31/05/2021 TRENTO CAMPOBASSO 07/06/2021 TRIESTE POTENZA 08/06/2021 VENEZIA CATANIA 31/05/2021

Leggi qui i dettagli degli ABBINAMENTI e le NOTE ESPLICATIVE (in allegato)