Notifica per pubblici proclami: ricorso Cappuccio E.L. c/ Ministero della Giustizia + altri

Notifica per pubblici proclami: ricorso Cappuccio Emma Lorena c/ Ministero della Giustizia, Commissione concorso per il distretto Corte appello Bologna e altri (come in atti)

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I, RG 4430/2021

Ordinanza n. 10976/21, del 6 ottobre 2021, depositata il 26 ottobre 2021 – Integrazione del contraddittorio

Prossima udienza 6 aprile 2022