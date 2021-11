Al Beccaria ‘Clessidre’, il tempo scorre come polvere magica

di Catia Paluzzi

Al teatro “Punto Zero” dell’Istituto penale per i minorenni “Cesare Beccaria” di Milano si è tenuta la presentazione del docufilm “Clessidre” del regista Francesco Clerici, nell’ambito del progetto “Sguardo Oltre il carcere”. Promosso dall’Associazione Centro Orientamento Educativo, in partenariato con il Comune di Milano, è un documentario sul lavoro svolto dentro e fuori le carceri. cui è seguito un incontro tra gli autori e i ragazzi del Beccaria, con le letture di SceKspir al BeKKa.

Al termine della presentazione si è tenuta una tavola rotonda, coordinata dal garante Francesco Maisto, a cui hanno partecipato il capo Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo, il provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, Pietro Buffa, la dirigente del Centro giustizia minorile della Lombardia Francesca Perrini e il professor Adolfo Ceretti.

Significativo l’intervento di Gemma Tuccillo che ha sottolineato che, per quanto “amaro, purtroppo a volte il carcere è la prima vera opportunità che alcuni ragazzi hanno. La sabbia nella clessidra è come la polvere magica che scorre e che rappresenta il tempo impiegato in maniera fruttuosa”

L’iniziativa è stata realizzata nel contesto della manifestazione “BOOKCITY MILANO” che si è tenuta dal 17-21 novembre 2021, promossa dal Comune di Milano e dall’Associazione BookCity Milano, cui si è affiancata l’Associazione Italiana Editori, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Librai Italiani, il Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Milano in collaborazione con la Direzione dell’Istituto penale per i Minorenni “Cesare Beccaria”.