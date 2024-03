Al Beccaria di Milano: asta fotografica e pranzo da Chef

di Catia Paluzzi

L’iniziativa “Il sapore del ri-scatto”, promossa dalla Fondazione don Gino Rigoldi, è stata organizzata per salutare lo storico Cappellano dell’Istituto penale per i minorenni di Milano “Don Gino” che lascia il testimone al suo sostituto Claudio Burgio. Un pranzo di beneficienza preparato da Chef stellati quali Andrea Aprea, Alessandro Borghese, Riccardo Monco, Davide Oldani, nonché dal maestro Pasticcere Diego Crosara, della Pasticceria Marchesi 1894 di Milano.

Ma anche un’asta fotografica, giunta alla quinta edizione, dal titolo “A noi ci frega lo sguardo” a cui hanno partecipato numerosi e famosi fotografi che hanno donato le loro opere alla Fondazione, perché siano battute dalla celebre Casa d’Aste Internazionale Christie’s. Tra gli autori delle 20 opere fotografiche: Tina Cosmai, Ninni Pepe, Carlo Borlenghi, Gloria Aura Bortolini, Maurizio Galimberti, Settimio Benedusi, Archivio Carlo Orsi, Giorgio Galimberti, Gioia Valerio, Oliviero Toscani, Massimo Vitali, Valerio Minato, Sasha Benedetti, Gianni Berengo Gardin, Claudio Argentiero, Marco Glaviano, Laura Pellerej, Pietro Paolini, Patricio Reig, Giulio Cerocchi.

Don Gino Rigoldi da cinquant’anni impegnato ad aiutare i ragazzi fragili che hanno affrontato delle difficoltà nel loro cammino e che, proprio per queste storie difficili, intraprendono percorsi sbagliati, non ha perso l’iniziale entusiasmo e ora, anche da pensionato, con la medesima passione, attraverso i tanti progetti di ‘Comunità Nuova’ e della ‘Fondazione’, continuerà ad occuparsi dei suoi ragazzi.

L’evento della giornata è stato presentato da Davide Lanzoni attore, comico e youtuber Milanese. Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per sostenere la campagna ‘Cambio Rotta’.

Con questo progetto la Fondazione, grazie ai suoi educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali, si occupa da decenni del futuro dei ragazzi in difficoltà, stimolando il loro potenziale, offrendo opportunità, promuovendo percorsi formativi o attivando borse lavoro, responsabilizzandoli alla vita sociale, preparandoli a non ricadere in eventuali altri reati. E non solo, perché ha potuto anche ristrutturare le cucina in cui i ragazzi svolgono le attività laboratoriali.

Il doppio evento è stato realizzato in partnership con Christie’s, con il patrocinio di Fondazione Cariplo e grazie al sostegno degli sponsor AXA, Banca Ifis, Legance, SAP e degli sponsor tecnici Acquerello, Cabiria, Ferrari Trento, Logotel, NonSoloCocktails, Pasticceria Marchesi, Sanpellegrino e Valrhona.

Oltre a Don Gino Rigoldi, presenti alla giornata di beneficienza, il presidente del tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto, il dirigente del Centro per la giustizia minorile della Lombardia, Francesca Perrini, e il direttore dell’Istituto penale per i minorenni di Milano, Claudio Ferrari.