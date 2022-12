Anche in carcere c’è del buono:

i prodotti di economia carceraria

di Antonella Barone

Non solo vini, dolci natalizi, cesti con prodotti tipici anche nelle loro evoluzioni “bio” e “vegan”: negli store online di prodotti provenienti dal carcere è possibile trovare ispirazione per ogni tipo di regalo, dall’abbigliamento ai cosmetici, dalle borse ecofriendly alla pelletteria artigianale, dai vini a rivisitazioni originali dei doni classici.

Così una tradizionale cravatta diventa “insolita”, se confezionata con seta di recupero, dalle detenute del laboratorio Made in carcere, nato nella casa circondariale di Lecce, e l’augurale pallina natalizia, nella versione proposta dallo stesso brand, che invece di essere riposta insieme alle altre in attesa del prossimo Natale si trasforma in scaldacollo o in braccialetto di tendenza. Anche l’agenda cartacea, sopravvissuta alla digitale, assume altro valore e significato se realizzata, in pvc riciclato, dai detenuti della Cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri, con sede nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore.

Per quanto riguarda i dolci natalizi, la scelta è vastissima tra l’ormai storico panettone Giotto, sfornato nella casa di reclusione di Padova, al più recente Maskalzone, con canditi Dolci Evasioni lavorati nel carcere di Siracusa, impastato in quello di Alessandria e realizzato secondo l’autentica ricetta milanese. E, ancora dal Veneto, le Fregolotte e le Veneziane di Libere Golosità, laboratorio nella casa circondariale di Vicenza, e i tipici Dolci del Santo padovani, con il consueto seguito di torroncini, praline e cremini della pasticceria Giotto.

Immancabile, tra le idee di regalo non consumistiche, il calendario solidale. Quello realizzato dalla cooperativa “La Valle di Ezechiele“con i detenuti della casa circondariale di Busto Arsizio è stato presentato ieri nel corso dell’incontro “Siamo tutti VIP: persone veramente importanti” tenutosi nella sala stampa della Camera dei deputati. Tra i presenti Adriana Volpe (conduttrice tv), Marco Maddaloni (campione olimpico), Orazio Sorrentini (direttore carcere Busto Arsizio), don David Maria Riboldi (fondatore de “La valle di Ezechiele”) e altri rappresentanti del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno prestato il volto allo shooting fotografico, tappa finale di un corso di fotografia in cui i detenuti si sono messi alla prova dietro l’obiettivo.

”Un progetto interamente realizzato da detenuti, in quanto la stampa è stata affidata alla cooperativa Zerografica nella casa di reclusione di Bollate” tiene a precisare il direttore Sorrentini .“La conferenza stampa – aggiunge – è stata un’occasione per riflettere su quanto i percorsi educativi e l’inclusione lavorativa siano parte integrante dell’esecuzione della pena e abbiano un ruolo determinante nella riduzione della recidiva”.



Gli articoli commercializzati sono prodotti da aziende che assumono detenuti dentro o fuori le mura del carcere avvalendosi degli incentivi previsti dalla legge 193/2000, più nota come “Smuraglia”, dal nome del suo promotore. La legge rappresenta un’opportunità, per il datore di lavoro, di risparmiare tra agevolazioni fiscali e contributive circa 520 euro al mese, mentre a chi sta scontando una pena dà la possibilità di imparare una professione utile, in futuro, al reinserimento nella società. Nonostante questi vantaggi, le cooperative e le imprese che ne usufruiscono sono ancora poche e coinvolgono circa 2500 i detenuti, pari al 13,26% sul totale dei lavoranti e al 4,5% dei presenti potenzialmente occupabili (dati statistiche DAP al 30 giugno 2022).

Per far conoscere questa strada a grandi e piccoli imprenditori, si stanno diffondendo alcune iniziative del privato sociale e istituzionali. Tra le più “fruttuose”, c’è Seconda Chance, un’associazione no profit, fondata dalla giornalista di La7 Flavia Filippi che, partita poco più di un anno fa dalla casa circondariale di Roma Rebibbia con un’attività di divulgazione della Smuraglia, ha già inserito oltre 100 detenuti e oggi ha richieste di personale anche da grandi catene e da associazioni imprenditoriali di tutta Italia.

Organizzare periodici Open day, a cui invitare imprenditori per illustrare quel che si può realizzare all’interno degli spazi penitenziari, è una delle azioni proposte ai direttori degli istituti dalla circolare DAP del 18 novembre 2022 che ha sintetizzato i lavori della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, istituita dall’ex ministra Marta Cartabia il 20 settembre 2021. L’area della promozione del lavoro in carcere è stata individuata dal testo come destinataria di azioni amministrative urgenti.

In attesa di diffondere più e meglio il mercato dei prodotti realizzati con il lavoro dei detenuti, si può intanto consultare la vetrina Prodotti dal carcere sul sito Giustizia.it, acquistare negli store online delle aziende, nei siti e-commerce (come economiacarceraria.com, myfreedhome.it, fugadisapori.it), oppure recarsi nei punti vendita dove è spesso possibile anche assaggiare quanto di buono viene realizzato oltre le sbarre.