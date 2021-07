Avvisi per progetti di mediazione, ricerca immobili e falegnameria

di Massimiliano Minervini

Sono stati pubblicati, sul sito della Giustizia alcuni avvisi.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale della Lombardia – Direzione della casa circondariale di Busto Arsizio ha indetto diverse procedure di selezione tramite Avviso pubblico per l’affidamento degli incarichi per la realizzazione:

-del progetto mediazione culturale ( leggi qui tutti i dettagli )

– del progetto falegnameria (leggi qui tutti i dettagli)

– del progetto teatro (leggi qui tutti i dettagli)

Il termine per il ricevimento delle domande, per tutte le procedure, è il 5 agosto 2021

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Scuola Superiore dell’ Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” intende individuare, attraverso un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione del poligono di tiro annesso alla Scuola.

Gli operatori interessati dovranno presentare istanza, utilizzando l’apposito modulo, che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 5 agosto 2021, ore 12.00, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo prot.dgf.dap@giustiziacert.it.

La PEC dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “avviso esplorativo lavori ripristino impermeabilizzazione e pavimentazione del poligono di tiro”.

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI

Il ​Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità –Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Taranto- intende individuare un immobile – o porzione – ad uso ufficio in locazione da destinare a sede dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, con decorrenza dal 01.01.2023.

L’offerta, sottoscritta dal proprietario (persona fisica e/o giuridica), dovrà pervenire improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.09.2021 mediante:

•spedizione postale, a mezzo raccomandata a. r., al seguente indirizzo: “UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA TARANTO – via Cagliari, n.124 – 74021 TARANTO”

•Consegnare il plico a mano, presso il medesimo indirizzo sopra riportato, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ciascun giorno lavorativo. In quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. L’invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Ufficio Locale Esecuzione Penale esterna di Taranto ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro i termini perentori indicati.

•Inviare la documentazione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: uepe.taranto@giustiziacert.it

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine.

Sul plico, oltre all’indicazione obbligatoria del mittente con relativo numero di telefono, e-mail, pec, del destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: “RICERCA IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TARANTO”

​

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Toscana e Umbria ha reso noto che l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Firenze ha la necessità di individuare un immobile o porzione di immobile utile alla locazione da destinare a propria sede.​

L’offerta sottoscritta dal proprietario – persona fisica o soggetto giuridico – dovrà pervenire in busta chiusa, secondo le modalità di seguito indicate, pena la non ammissione, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 04/09/2021.

•Consegna a mano presso l’U.I.E.P.E di Firenze Via Borgo la Croce 60/R 50121 Firenze, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.

•A mezzo spedizione postale

Per informazioni si potrà utilizzare l’indirizzo prot.uepe.firenze@giustiziacert.it

Sul plico dovranno essere indicati i dati dell’offerente (nominativo/ragione sociale, domicilio, indirizzo di posta elettronica/PEC) e dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Ricerca di immobile in locazione da adibire a sede dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Firenze”.

Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine indicato. I plichi pervenuti resteranno custoditi all’interno degli archivi dell’U.I.E.P.E. di Firenze per il tempo necessario all’espletamento dell’istruttoria e non verranno restituiti al mittente.

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI​