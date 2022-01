Carceri, Capo DAP in visita a Sulmona

di Marco Belli

“L’Amministrazione profonderà il massimo sforzo per incrementare il personale in servizio e sopperire nei limiti del possibile alle carenze di organico. E questo anche in vista della imminente apertura del nuovo padiglione detentivo da 200 posti che ci consentirà di chiudere quelle sezioni che hanno bisogno di essere ristrutturate e adeguate ai parametri europei di vivibilità”. È l’impegno preso dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, al termine della odierna visita alla Casa di reclusione di Sulmona, nuova tappa del suo viaggio negli istituti penitenziari italiani.

Accompagnato dal Direttore generale del personale e delle risorse del DAP Massimo Parisi, dal Provveditore regionale per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise Carmelo Cantone, dal Direttore dell’istituto Sergio Romice e dal Comandante del reparto di Polizia Penitenziaria Sarah Brunetti, Petralia ha visitato diverse aree del carcere che ospita attualmente 400 detenuti, di cui 374 appartenenti al circuito dell’alta sicurezza e 9 stranieri. Il Capo DAP ha manifestato apprezzamento per il buon livello di alcune lavorazioni interne, la falegnameria, il calzaturificio e la sartoria, che forniscono prodotti all’Amministrazione, auspicando un ulteriore incremento delle attività trattamentali, con particolare riguardo soprattutto a quelle lavorative.

Successivamente Petralia ha avuto un lungo incontro con il personale in servizio, che ha sentitamente ringraziato ed elogiato per l’impegno e gli sforzi profusi in questo difficile momento. Al termine della visita, la consueta riunione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali.

Nell’istituto abruzzese alla data odierna non si registra alcun caso di positività al Covid-19 fra la popolazione reclusa e sono 233 i detenuti che hanno completato il ciclo vaccinale primario (doppia dose o dose unica). Sette sono invece i contagi fra il personale di Polizia Penitenziaria e uno fra gli appartenenti al comparto delle Funzioni Centrali, tutti asintomatici.