Carmelo Cantone nuovo vice capo del Dap

di Redazione

Carmelo Cantone nominato nuovo vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il 15 giugno il decreto ministeriale di conferimento dell’incarico, ora alla Corte dei Conti per la registrazione.

Catanese, 64 anni, attuale Provveditore regionale per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, vanta un’esperienza ultra-venticinquennale nell’amministrazione penitenziaria. Dirigente generale, è stato direttore degli istituti di Brescia, Padova e Roma Rebibbia Nuovo Complesso. Negli ultimi dieci anni, è stato Provveditore regionale in Toscana, Liguria, poi in Puglia e Basilicata, quindi nel Prap Lazio, Abruzzo e Molise e infine, come reggente, in quelli della Toscana e Umbria e della Campania.

Dal 1989 svolge docenze in materia penitenziaria e in criminologia presso la Scuola Superiore della Magistratura, l’Università di Roma Tre e le Scuole dell’Amministrazione. Succede al magistrato Roberto Tartaglia, nominato nei giorni scorsi vice Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici ed Amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Ho avuto personalmente modo di conoscere e apprezzare Carmelo Cantone, chiamato negli ultimi anni anche a fronteggiare diverse situazioni critiche.

Espressione e profondo conoscitore dell’Amministrazione Penitenziaria, saprà farsi interprete delle molteplici esigenze e delle tantissime potenzialità di una realtà da continuare a valorizzare”, ha commentato la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia.