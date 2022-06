Cartabia: “La giustizia riparativa è già realtà, la Sardegna lo dimostra”

di Felice Florio

“La giustizia riparativa è stata sperimentata in questa terra, con la realtà di Tempio Pausania. Ma, in generale, la giustizia riparativa è già realtà nel nostro Paese e in tanti altri Paesi al mondo”. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, prima di iniziare la visita all’interno della casa circondariale Giovanni Bacchiddu di Sassari-Bancali, ha rilasciato una dichiarazione sul tema affrontato in mattinata dall’11esima edizione del Forum europeo per la giustizia riparativa.

Strumento, quello della giustizia riparativa, che impegna da mesi gli uffici di via Arenula: “Si tratta di creare una struttura normativa che permetta di diffondere questo essenziale strumento per la risoluzione dei conflitti. Stiamo approvando dei decreti legislativi che vanno in questa direzione – ha specificato la Guardasigilli – la giustizia riparativa comporta anche un cambio culturale perché aggiunge alla giustizia penale un passo in più, che è quello di ricucire, ripristinare i rapporti lesi dal conflitto“.