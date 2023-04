Dap, avvisi di selezione per incarichi, progetti e fornitori

di Redazione

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha diramato avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a esperti e professionisti, per la realizzazione di progetti d’istituto e per manifestazioni di interesse finalizzati alla formazione degli albi dei fornitori.

La Casa Circondariale di Vercelli ricerca un direttore tecnico per l’apiario (termine domande 20 aprile 2023). La Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano seleziona medici per l’incarico di assistenza sanitaria durante le esercitazioni di tiro (ricevimento candidature entro il 18 aprile 2023).

L’Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri con sede a Lauro (sezione distaccata della Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino) ha pubblicato un avviso diretto a cooperative o associazioni di promozione sociale per la realizzazione del progetto “Mondo Incantato” (scadenza domande 16 aprile 2023); la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli seleziona enti accreditati presso la Regione Campania per la formazione di operatori polivalenti nella manutenzione edile alle strutture murarie e alla tinteggiatura (candidature entro 30 giorni dalla pubblicazione); la Casa di Reclusione di Carinola ha avviato selezioni per la realizzazione di progetti d’istituto consistenti in lavorazione del cuoio, laboratorio di scrittura creativa e corso di scacchistica (termine domande 2 maggio 2023).

La Casa Circondariale di Piacenza ha pubblicato tre avvisi pubblici di manifestazione d’interesse finalizzati alla formazione di albi di fornitori: due, con scadenza 31 maggio 2023, riguardano rispettivamente il servizio di manutenzione/riparazione automezzi e di spedizione pacchi detenuti, mentre il terzo – con scadenza 30 giugno 2023 – è diretto a ditte operanti in diverse categorie merceologiche e servizi.