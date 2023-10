Dap, avvisi su incarico progetti e offerte di lavoro

di Redazione

Il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha diffuso diversi avvisi, su un progetto nella casa di reclusione di Vigevano, nonché alcune offerte di lavoro negli istituti penitenziari.

Nel carcere lombardo, manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di mediatore culturale per il progetto “Integrando”, finanziato da Cassa delle Ammende. Il mediatore dovrà svolgere attività tra settembre 2023 e la fine di febbraio 2024.

Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione, compilata e firmata, con allegata copia del documento di riconoscimento in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica certificata cc.vigevano@giustiziacert.it,entro e non oltre il 13 ottobre (ore 24.00).

I DETTAGLI NELLA SCHEDA DI SINTESI

La casa circondariale di Benevento ricerca un esperto cui affidare la direzione tecnica della sartoria. L’incarico è a tempo determinato, dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31 dicembre, salvo eventuali proroghe.

Le domande di partecipazione, redatte a pena di nullità secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo: CASA CIRCONDARIALE BENEVENTO– Via Ermete Novelli, 1 – 82100 BENEVENTO. Possibile anche l’invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata cc.benevento@giustiziacert.it, sempre entro il 25 ottobre.

I DETTAGLI NELLA SCHEDA DI SINTESI

La casa di reclusione di Porto Azzurro ricerca persone interessate alla realizzazione di corsi di formazione in ambito informatico da proporre a Cassa delle Ammende.

Per aderire all’avviso bisogna inviare la documentazione, entro il 18 ottobre ore 13.00, all’indirizzo cr.portoazzurro@giustiziacert.it, oppure tramite raccomandata A/R o consegna brevi manu in plico chiuso indirizzata alla direzione all’ufficio protocollo di questa casa di reclusione, sita a Porto Azzurro in Via Forte San Giacomo 1 – 57036.

I DETTAGLI E LA MODULISTICA PER LA DOMANDA NELLA SCHEDA DI SINTESI

Il provveditorato regionale per l’Amministrazione penitenziaria della Sardegna ricerca 4 capi d’arte per diversi istituti. In particolare:

2 addetti alla gestione delle lavorazioni zootecniche (compreso il settore dell’apicoltura) e lattiero-casearie, per le case di reclusione di Is Arenas e Isili;

1 addetto alla gestione delle lavorazioni connesse alla manutenzione delle strutture rurali e dei relativi impianti, per la casa di reclusione di Mamone;

1 addetto alla gestione delle lavorazioni orto–frutticole e di silvicoltura, per la casa di reclusione di Isili.

La domanda di partecipazione alla selezione, intestata al Prap Sardegna, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inoltrata entro il 23 ottobre all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.pr.cagliari@giustiziacert.it.

I DETTAGLI NELLA SCHEDA DI SINTESI