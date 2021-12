Dap-Dgmc, avvisi di lavoro per medici, esperti in mediazione e altre figure

di Redazione

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa circondariale di Pozzuoli ha pubblicato un​ avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di un partner del privato sociale cui affidare la realizzazione di un laboratorio di cioccolato all’interno della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli mediante l’impiego di manodopera detenuta.

Tale progetto, che coinvolge un numero di 6 detenute, prevede un periodo di formazione di 400 ore (finanziato con risorse stanziate dalla Cassa delle Ammende) e, al termine del percorso formativo, l’erogazione di 3 borse lavoro alle detenute risultate maggiormente idonee allo svolgimento dell’attività di produzione del cioccolato (borse erogate a cura del partner privato).

I soggetti ammessi a presentare la propria candidatura sono: aziende operanti nel settore della produzione del cioccolato nell’ambito della Regione Campania, Associazioni od ONLUS e Società Cooperative operanti nello specifico settore di interventi a favore dell’inserimento socio-lavorativo di persone prive della libertà personale con almeno cinque anni di esperienza nel settore, che siano iscritti all’albo delle cooperative sociali della regione Campania, o all’albo delle associazione di promozione sociale della regione Campania.

​La candidatura dovrà pervenire al seguente indirizzo: Casa Circondariale Femmine di Pozzuoli, Via G. Pergolesi, 140, 80078 Pozzuoli NA entro il seguente termine perentorio, a pena di esclusione: ORE 12.00 DEL GIORNO 20/12/2021.

LEGGI I DETTAGLI

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione Casa circondariale di Padova, Ufficio Segreteria, intende individuare un esperto che sottoscriverà una convenzione di tipo libero professionale con la Direzione della Casa Circondariale di Padova per l’incarico di Esperto alla Sorveglianza Fisica e Dosimetrica dei Lavoratori esposti alle sorgenti radiogene.

I Professionisti interessati, anche in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, potranno avanzare la propria candidatura a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo cc.padova@giustiziacert.it, entro e non oltre il 10.01.2022, presentando istanza e fac simile alla quale dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il tutto dovrà essere accompagnato da copia di documento di identità in corso di validità e curriculum vitae in formato europeo. attestante il possesso dei requisiti normativamente previsti per poter rivestire l’incarico di Esperto alla Sorveglianza Fisica e Dosimetrica dei Lavoratori esposti alle sorgenti radiogene, nonchè le esperienze specifiche maturate nella specidica materia e l’elenco dei servizi prestati presso altri Enti Pubblici o privati, con l’indicazione delle rispettive date di inizio e fine servizio, al fine di comprovare l’esperienza maturata nell’esercizio dell’attività, il tutto debitamente sottoscritto

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità –Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata e Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per l’individuazione di esperti in Criminologia, Pedagogia, Mediazione culturale, Interpreti ex art. 80 della L. 26/07/1975, per la formazione dei relativi elenchi, come previsto dall’ art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230, cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Uffici della Giustizia Minorile presenti nei distretti delle Corti d’Appello di Bari, Lecce e Potenza. Ogni aspirante può presentare la propria candidatura anche per più distretti di Corte d’Appello e per diverse regioni.