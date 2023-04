Dap-Dgmc-Dog: selezione di esperti e ricerca di immobili

Dalle manifestazioni di interesse a far parte di elenchi (fornitori o particolari figure professionali), alle offerte di lavoro fino a ricerche di mercato per l’acquisizione di immobili o la realizzazione di progetti. I Dipartimenti della Giustizia minorile e di comunità, dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Organizzazione giudiziaria hanno pubblicato avvisi di vario genere.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione della Casa Circondariale Sanremo

Viene indetta una procedura di selezione tramite avviso pubblico, per l’affidamento di un incarico professionale a un esperto psicologo che abbia competenza specifica in materia di trattamento intensificato degli autori di reati violenti contro le donne e di violenza intrafamiliare da espletarsi presso la Casa Circondariale di Sanremo.

Il candidato dovrà fornire una disponibilità per dare corso agli interventi per 64 ore mensili. Il committente si riserva la facoltà di prorogare l’incarico al fine di completare le attività oggetto dello stesso e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato.

Termine per l’invio delle domande: 5 maggio 2023

Direzione Casa Circondariale di Lodi

La Direzione della Casa Circondariale intende procedere all’attivazione di attività destinate alla popolazione detenuta per l’anno 2023 nei settori manutenzioni edilizie e cucine, parrucchiere e informatica; attività Artistiche, Culturali ed Educative; attività sportive e di animazione ludico-ricreative; mediazione culturale ed attività di giustizia riparativa. A questo scopo l’avviso è da intendersi come procedimento non vincolante per l’Amministrazione, esclusivamente finalizzato alla conoscenza di operatori che manifestino interesse a presentare una propria candidatura.

Termine per l’invio delle manifestazioni di interesse: 15 maggio 2023

Direzione Casa circondariale Vallo della Lucania

Bando di selezione esperti finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di arteterapia, inserito nel progetto psicologico “Vale la pena”, rivolto ai detenuti sex offender.

Il seguente avviso pubblico intende selezionare un professionista qualificato e idoneo alla realizzazione di un progetto per il trattamento psicologico volto al reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro i familiari o conviventi e per atti persecutori.

Termine per il ricevimento delle domande: 28 aprile 2023

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria – TORINO

Il progetto ha lo scopo di assicurare la realizzazione di attività di orientamento lavorativo, percorsi formativi, progetti di inclusione socio lavorativa, anche attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili, attività di volontariato a favore di minori e giovani dell’area penale esterna in carico ai Servizi della Giustizia Minorile (Genova e Torino). Consulenza on line e/o in presenza per sostegno alla regolarizzazione dei minori stranieri non accompagnati in carico ai Servizi della Giustizia Minorile di Genova.

Il contratto durerà dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2025

Termine per l’invio delle domande: 4 maggio 2023 ore 12,00

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie

Nell’ambito di un’attività di razionalizzazione dell’intero comparto giustizia, finalizzata anche all’ottimizzazione degli spazi e alla gestione efficiente ed economica delle dinamiche organizzative dei diversi uffici nel Comune di Modena, questo Ministero sta ricercando una metratura complessiva da asservire alle diverse esigenze degli uffici giudiziari di circa 23.000 mq. con lo scopo di istituire una cittadella giudiziaria. Saranno prese in considerazione, in alternativa, anche soluzioni distribuite su più unità immobiliari vicine tra di loro, ovvero terreni edificabili.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica, dalla relazione tecno-illustrativa e dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà pervenire entro il 10 maggio 2023 ore 14:00, esclusivamente attraverso invio sulla piattaforma informatica di e-procurement “Net4market” di questo Ministero.

