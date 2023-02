Dap, Dgmc, Dog: selezione esperti, immobili e progetti

di Redazione

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha diramato sei avvisi pubblici relativi a selezione di esperti e professionisti per gli istituti di pena.

La Casa Circondariale di Pescara cerca un esperto cui affidare la direzione tecnica della calzoleria (scadenza termine 22 febbraio 2023). Il Provveditorato Regionale per la Sardegna ha pubblicato un avviso di selezione per esperti psicologi da destinare al trattamento dei reati violenti contro le donne e la violenza intrafamiliare (termine partecipazione 26 febbraio 2023). Il Provveditorato Regionale per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige seleziona psicologi, criminologi e mediatori culturali per incarichi professionali negli istituti penitenziari del Triveneto (scadenza termine 3 marzo 2023). La Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale cerca un esperto in radioprotezione (scadenza candidature 28 febbraio 2023). Gli istituti di pena di Lodi e Velletri hanno avviato procedure per soggetti o enti da adibire al trattamento cognitivo-comportamentale nei confronti dei soggetti maltrattanti o degli autori di reati contro le donne (scadenza presentazione domande, rispettivamente, il 17 febbraio 2023 e il 22 febbraio 2023).

Due sono gli avvisi pubblicati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, relativi ai progetti trattamentali avviati presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catania (“Green – Tutor esperto per attività di manutenzione del verde e giardinaggio”), con termine per il ricevimento delle offerte fissato al 15 febbraio 2023, e presso l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale della Lombardia (“Progetto – Dall’archivio alla digitalizzazione”), il cui termine scadrà il 10 febbraio 2023.

Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria cerca un immobile in locazione temporanea da adibire a uso del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Milano (offerte da presentare entro il 28 febbraio 2023).

Il Dap ha avviato inoltre procedure per l’istituzione degli albi di ditte e operatori economici interessati alla fornitura di beni per diverse categorie merceologiche e l’affidamento di servizi o lavori di manutenzione presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma e presso la Casa di Reclusione “Ucciardone” di Palermo.

TUTTI I DETTAGLI POSSONO ESSERE CONSULTATI NEI LINK ALLE SCHEDE INSERITI NEL TESTO