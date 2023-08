Dap, Dgmc e Dog: avvisi progetti, lavoro e immobili

di Redazione

Pubblicati sul sito del ministero della Giustizia diversi avvisi riguardanti progetti, offerte di lavoro e ricerca di immobili.

In particolare i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia e per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno pubblicato due diversi avvisi per selezionare progetti destinati al recupero e reinserimento delle persone detenute e delle persone sottoposte a misure di comunità.

Gli enti pubblici e i soggetti privati interessati alla selezione del Prap Lombardia potranno presentare domanda all’indirizzo prot.pr.milano@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 24.00 del 31 agosto. In merito all’avviso del Prap per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, le domande dovranno essere inoltrate a prot.pr.padova@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 24.00 del 31 agosto.

AVVISO PRAP LOMBARDIA – QUI I DETTAGLI

AVVISO PRAP VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO – QUI I DETTAGLI

L’istituto penale per i minorenni “Cesare Beccaria” ricerca un artigiano specializzato in idraulica, muratura e piccola manutenzione ordinaria, per la realizzazione di interventi di formazione e lavoro rivolti a minori e giovani adulti. Le attività dovranno essere garantite dal 2 ottobre 2023 fino a fine giugno 2024.

Il termine per inoltrare le domande di partecipazione è il 5 settembre 2023.

QUI I DETTAGLI

I Prap per la Sicilia e per la Puglia e Basilicata hanno indetto due diversi avvisi di selezione, per titoli e colloquio di idoneità, di mediatori culturali. I soggetti interessati e dotati dei requisiti possono inoltrare domanda:

per il Prap Sicilia, all’indirizzo prot.pr.palermo@giustiziacert.it entro le ore 24.00 del 31 agosto;

per il Prap Puglia e Basilicata, all’indirizzo prot.pr.bari@giustiziacert.it entro le ore 24.00 del 21 settembre.

AVVISO PRAP SICILIA – QUI I DETTAGLI

AVVISO PRAP PUGLIA E BASILICATA – QUI I DETTAGLI

Il dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria ha avviato una ricerca di mercato per l’acquisto o la locazione di immobili destinati alle esigenze degli uffici giudiziari di Genova e di Ancona. Per quanto riguarda il capoluogo ligure, il termine per presentare le domande è il 12 settembre, ore 14.00; per l’avviso su Ancona il 25 settembre, ore 14.00.

RICERCA IMMOBILI GENOVA – QUI I DETTAGLI

RICERCA IMMOBILI ANCONA – QUI I DETTAGLI

L’ufficio locale di Esecuzione penale eterna di Siracusa, infine, ricerca una unità immobiliare da destinare a uso uffici. Il termine per presentare le domande è il 27 agosto, ore 24.00.

QUI I DETTAGLI