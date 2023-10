Dap, Dgmc e Dog: progetti, offerte di lavoro e ricerca immobili

di Redazione

Pubblicati sul sito del ministero della Giustizia diversi avvisi – dei dipartimenti dell’Amministrazione penitenziaria, per la Giustizia minorile e di comunità, e dell’Organizzazione giudiziaria – in merito alla ideazione e gestione di progetti, alle offerte di lavoro e alla ricerca di immobili.

Il centro per la Giustizia minorile per la Sardegna diffonde un invito ad enti del terzo settore della regione per la co-progettazione e successiva gestione di un progetto sperimentale volto – si legge nell’avviso – “alla co-costruzione di percorsi innovativi di inclusione sociale nell’ambito della formazione e del lavoro per minori e giovani adulti”.

Il progetto potrà essere presentato entro le 15.00 del’8 novembre, all’indirizzo pec prot.cgm.cagliari@giustiziacert.it.

QUI I DETTAGLI

L’ufficio di Esecuzione penale esterna per la Calabria apre a manifestazioni di interesse per esperti in pedagogia, da inserire nel progetto “Construere”, finanziato da Cassa delle Ammende e dedicato al settore della probation giudiziaria. L’incarico è temporaneo, sino al 28 febbraio 2024.

I professionisti possono inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo pec prot.uepe.catanzaro@giustiziacert.it.

QUI I DETTAGLI

Per il progetto “Construere”, anche il centro per la Giustizia minorile per l’Emilia Romagna e le Marche ricerca esperti in pedagogia, e invita gli interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse all’indirizzo pec prot.cgm.bologna@giustiziacert.it.

QUI I DETTAGLI

La casa circondariale di Vibo Valentia ricerca manifestazioni di interesse di enti del terzo settore o professionisti per la realizzazione di un progetto per il trattamento intensificato nei confronti degli autori di reati sessuali. Il termine di presentazione è il 31 ottobre.

QUI I DETTAGLI

Il dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ricerca un immobile da destinare agli uffici giudiziari di Lecce, in particolare un’unità immobiliare di circa 12mila metri quadrati, con lo scopo di istituire la cittadella giudiziaria.

La domanda di partecipazione, l’offerta economica, la relazione tecnica illustrativa e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere inviate entro le 14.00 del 20 novembre, esclusivamente attraverso invio sulla piattaforma informatica di e-procurement “Net4market” del ministero della Giustizia.

QUI I DETTAGLI

La Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi ricerca un direttore tecnico del locale apiario per garantire la continuità dell’attività, rivolta alle persone detenute, di produzione di miele e derivati all’interno dell’istituto.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro le 12.00 del 3 novembre, spedendo la domanda all’indirizzo Direzione Casa di Reclusione – Contrada Selvatico, snc – 83054 Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) o consegnandola a mano, in orario di ufficio (dalle 8 alle 15.12 dal lunedì al venerdì).

QUI I DETTAGLI