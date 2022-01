DAP, DGMC e DOG: ricerca immobili e selezione esperti

di Redazione

Nel sito del ministero della Giustizia sono stati pubblicati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria due avvisi pubblici di selezione per esperti psicologi e criminologi da destinare rispettivamente ai Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione Emilia Romagna-Marche (scadenza termine 24 febbraio 2022) e per la Regione Toscana-Umbria (scadenza termine 2 marzo 2022).

LEGGI QUI LA SCHEDA DI SINTESI (PRAP Emilia-Romagna)

LEGGI QUI LA SCHEDA DI SINTESI (PRAP Toscana)

Altri due avvisi sono finalizzati a indagini di mercato per l’individuazione di immobili in locazione. In particolare il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi ricerca una unità immobiliare da adibire a uso degli uffici giudiziari UNEP di Livorno (termine presentazione offerte 7 febbraio 2022). Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha invece avviato la procedura per reperire un immobile o porzione di immobile da destinare a sede dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Toscana e Umbria e dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Firenze (termine presentazione offerte 19 febbraio 2022).

LEGGI QUI LA SCHEDA DI SINTESI (UNEP Livorno)

LEGGI QUI LA SCHEDA DI SINTESI (UIEPE Firenze)