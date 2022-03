Dap, Dgmc e Ucan: incarichi di medico e ricerca immobili

Sono stati pubblicati nel sito del Ministero della Giustizia avvisi pubblici di selezione diretti al conferimento di incarichi di medico competente in convenzione e alla ricerca di immobili da destinare a sede di uffici.

Quanto alle procedure finalizzate alla ricerca di medici, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha diramato avvisi per le case circondariali di Cosenza “Sergio Cosmai” (scadenza 10 marzo 2022), Catania-Piazza Lanza (scadenza 15 marzo 2022) e Como (scadenza 10 marzo 2022) nonché alle case di reclusione di Rossano Calabro (scadenza 28 marzo 2022) e Padova (scadenza 22 marzo 2022). A sua volta il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha avviato la selezione per l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia, con sede a Palermo (scadenza 23 marzo 2022).

Due avvisi pubblici sono invece diretti al reperimento di immobili. In particolare il Dipartimento per La Giustizia Minorile e di Comunità ricerca un immobile in locazione da destinare a sede dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Potenza (scadenza 31 marzo 2022), mentre l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ha avviato la procedura per un immobile da acquistare per adibirlo a sede dell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro (scadenza 29 aprile 2022).

