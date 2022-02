Dap, Dog e Dgmc: offerte di lavoro e ricerca immobili

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa di reclusione di Paliano, ha stabilito di avviare procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione autonoma di natura temporanea come falegname. L’incarico ha come oggetto la Direzione Tecnica del laboratorio di lavorazione del legno.

I candidati in possesso dei requisiti indicati nel bando, dovranno fare pervenire la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo: Casa di Reclusione di Paliano, Via Garibaldi, 6, 03018 Paliano FR, Email: cr.paliano@giustizia.it

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data di ricevimento della Segreteria dell’Istituto incaricata di ricevere le domande.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione della casa circondariale di Rovigo partecipa ai possibili candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il presente avviso deputato alla sottoscrizione di una convenzione, di tipo libero professionale con la Casa Circondariale di Rovigo N.C. per lo svolgimento dell’incarico di “sorveglianza fisica e dosimetrica dei lavoratori esposti alle sorgenti radiogene negli istituti penitenziari”, negli ambienti di lavoro comprensivo della formazione di cui all’art. 111 del D.Lgs. n.101/2020.

I professionisti interessati, seguendo le indicazioni del bando, potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica all’indirizzo cc.rovigo@giustiziacert.it entro e non oltre il 28/02/2022 inviando la modulistica allegata alla quale dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie intende ricercare in locazione, attraverso le modalità ed i parametri posti dall’art. 2, comma 222 e 222 bis, di cui alla L. n. 191/2009, con modifiche apportate dall’art. 3, comma 9, D.L. n. 95/2012, come convertito dalla L. n. 135/2012, e dall’art. 1, comma 387, punto 2), della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., una unità immobiliare da destinare ad uso uffici giudiziari (UNEP, Tribunale Minorenni e Procura della Repubblica presso Tribunale Minorenni), che corrisponda alla seguente descrizione:

a. superficie netta complessiva di circa 1500 mq,

b. in perfetto stato di conservazione dal punto di vista strutturale;

c. dotato di impianti certificati e conformi alle vigenti normative;

d. dotato di rete di cablatura attiva (al momento di presentazione dell’offerta, ovvero potrà essere installata entro 30 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione a cura e spese della proprietà).

L’immobile, ovvero le distinte unità immobiliari, deve trovarsi entro il raggio di circa 4 Km dalla sede del Palazzo di Giustizia di Trieste sita in Foro Ulpiano 1.

Il contratto di locazione avrà una durata di anni 6 (sei), rinnovabile di un periodo di ulteriori 6 (sei), e sarà subordinato alla valutazione di idoneità tecnica e di congruità economica da parte dell’Agenzia del Demanio.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, anche in misura parziale, in qualunque momento, in caso di sopravvenuta disponibilità di immobili demaniali, ovvero appartenenti ad altri Enti pubblici o confiscati alla criminalità organizzata, nonché nell’ipotesi di costruzione e/o acquisto di immobili di proprietà.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica e dalla dichiarazione sostitutiva, tutte da redigersi secondo le indicazioni di cui al bando, dovrà pervenire entro il giorno 24/02/2022 ore 14.00, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: offertelocazioni.dog@giustiziacert.it

Le offerte trasmesse con qualsiasi altra modalità (altro indirizzo PEC, posta elettronica ordinaria, posta tradizionale, ecc.), ovvero oltre il termine sopra previsto, saranno considerate inammissibili.

Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Indagine di mercato: Trieste – unità immobiliare in locazione da destinare ad uso uffici giudiziari”.

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria con sede in Firenze ha reso noto il proprio interesse ad avviare un’indagine di mercato allo scopo di individuare in Firenze un immobile ad uso ufficio pubblico da condurre in locazione passiva per adibirlo a sede istituzionale dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni al fine di individuare, ai sensi dell’art.2 comma 222 legge 191/2009, soluzioni allocative più idonee rispetto all’attuale numero dei dipendenti.

La proposta di offerta, corredata della documentazione indicata nel bando, dovrà pervenire, in plico sigillato su cui sarà apposta la seguente dicitura: “Offerta per immobile da destinare a sede dell’USSM di Firenze”- entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/02/22 al seguente indirizzo: Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria – Via Bolognese n.86 – 50139 Firenze.

Per l’inoltro potranno essere utilizzati alternativamente i seguenti strumenti:

Raccomandata A.R al seguente indirizzo: “Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria– Via Bolognese n.86 – 50139 Firenze;

Consegna a mano del plico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, entro il termine perentorio sopra indicato, presso l’Ufficio di Segreteria del Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria che rilascerà il numero di protocollo in entrata.

