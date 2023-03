Dap e Dgmc: avvisi per offerte di lavoro e progetti

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia hanno diramato avvisi pubblici di manifestazione di interesse riguardanti la realizzazione di progetti e offerte di lavoro.

– Progetti Dgmc:

L’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Brescia ha pubblicato un avviso per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto “Sostegno Uomini Maltrattanti” ed. 2023, nell’ambito dell’esecuzione penale degli adulti nella provincia di Brescia. La domanda, dovrà essere trasmessa a mezzo Pec all’indirizzo prot.uepe.brescia@giustiziacert.it entro e non oltre il 16 marzo 2023.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

L’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Brescia ha pubblicato un avviso per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto “I funamboli”: gruppi di discussione, orientamento e supporto a favore dei detenuti domiciliari in carico all’Ulepe di Bergamo – ed. 2023. La domanda, dovrà essere trasmessa a mezzo Pec all’indirizzo prot.uepe.brescia@giustiziacert.it entro e non oltre il 16 marzo 2023.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

– Offerte di lavoro Dap:

La Casa circondariale di Pescara ha diramato un secondo avviso pubblico per la selezione di un esperto cui affidare la direzione tecnica della calzoleria. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo Pec dell’istituto cc.pescara@giustiziacert.it entro e non oltre il 21 marzo 2023.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

Il Provveditorato Regionale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta ha diramato un avviso pubblico per la selezione di professionisti per Supporto Psicologico alla Polizia Penitenziaria in situazioni di Emergenza (SPEm). Le domande dovranno essere inviate al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Torino all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.pr.torino@giustiziacert.it entro e non oltre il 21 marzo 2023.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

La Casa di reclusione di Padova ha diramato un avviso per la stipula di una convenzione per l’incarico di medico competente ai sensi del D.lgs n. 81/2008. I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cr.padova@giustiziacert.it entro e non oltre il 22 marzo 2023.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

La Casa circondariale di Vicenza ha diramato un avviso per la stipula di una convenzione per l’incarico di medico competente ai sensi del D.lgs n. 81/2008.I professionisti interessati potranno trasmettere la propria candidatura, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.vicenza@giustiziacert.it entro e non oltre il 22 marzo 2023.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

La Casa circondariale di Vibo Valentia ha diramato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale per l’individuazione di un capo d’arte/direttore tecnico con funzioni di direzione tecnica del locale apiario. Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo vibovalentia@giustiziacert.it oppure consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria della Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia entro e non oltre il 31 marzo 2023.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

Il Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise ha diramato un avviso di selezione pubblica, per titoli preferenziali e colloquio di idoneità, di mediatori culturali ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975. La domanda di partecipazione alla selezione , dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, inoltrandola mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prot.pr.roma@giustiziacert.it entro e non oltre il 5 aprile 2023

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO