DAP e DGMC, offerte di lavoro e ricerca immobili

Nel sito del ministero della Giustizia sono stati pubblicati alcuni avvisi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità.

Nello specifico:

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Casa circondariale di Vasto

Bando di selezione pubblica per l’individuazione di un conduttore del tenimento agricolo della Casa lavoro di Vasto con un incarico annuale.

Il Capo d’Arte espleterà la sua opera professionale secondo quanto rappresentato nella relazione propositiva per il tenimento agricolo della Casa Lavoro di Vasto e secondo le esigenze manifestate dall’Amministrazione Penitenziaria. Ulteriori indicazioni su prestazioni, richieste ed obblighi per il soggetto incaricato saranno specificati nella convenzione che sarà stipulata con il professionista vincente della predetta selezione.

Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito www.giustizia.it.

MAGGIORI DETTAGLI

Casa di Reclusione “Giuseppe Barraco” – Favignana

Avviso finalizzato alla sottoscrizione di una convenzione con la Casa Reclusione di Favignana per l’incarico di Medico Competente.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: cr.favignana@giustiziacert.it entro e non oltre il 25 febbraio 2022, utilizzando la modulistica allegata alla quale dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R n.445/2000.

MAGGIORI DETTAGLI

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e Centro per la giustizia minorile – VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per esperti in pedagogia, per la formazione dell’elenco cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità presenti nei distretti delle Corti d’Appello di Venezia, Trieste, Trento e sezione distaccata di Bolzano.

La domanda, con gli allegati specificati, va indirizzata all’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Venezia e inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata al recapito prot.uepe.venezia@giustiziacert.it, con indicazione nell’oggetto “selezione esperti in pedagogia”, entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

MAGGIORI DETTAGLI

Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di GENOVA

Si cerca in locazione una unità immobiliare da destinare ad uso degli uffici UEPE, ubicato nel territorio del Comune di GENOVA

Il contratto di locazione avrà una durata di anni 6 (sei), rinnovabile di un periodo di ulteriori 6 (sei), e sarà subordinato alla valutazione di idoneità tecnica e di congruità economica da parte dell’Agenzia del Demanio.

MAGGIORI DETTAGLI

Centro Giustizia Minorile per la Sardegna – Cagliari

Si cerca un immobile – o porzione – ad uso ufficio in locazione da destinare a sede del Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ubicato esclusivamente nella città di Cagliari; sarà considerato titolo preferenziale la collocazione a breve distanza dalle fermate dei mezzi pubblici e la disponibilità di parcheggi pubblici gratuiti nelle immediate vicinanze.

L’offerta, sottoscritta dal proprietario (persona fisica e/o giuridica), dovrà pervenire improrogabilmente, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 31 marzo 2022 mediante PEC: prot.cgm.cagliari@giustiziacert.it

MAGGIORI DETTAGLI