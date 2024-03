Dap e Dgmc, offerte di lavoro per diversi profili

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Massa – La Spezia, ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico del progetto “RIPARO”, da realizzarsi presso l’ULEPE di Massa. Il progetto si pone l’obiettivo di far maturare la consapevolezza nei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e seguiti dall’Ulepe, di aver commesso un illecito e di confrontarsi con le conseguenze del proprio reato. Attiverà processi di revisione critica e contribuirà alla prevenzione di nuovi reati.

Le proposte dovranno essere inviate con posta elettronica certificata all’ indirizzo di posta elettronica: prot.uepe.massa@giustiziacert.it. Il termine di presentazione è fissato al 21 marzo 2024.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale di Varese ha reso noto un avviso per l’affidamento di “AZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTE AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA”, rivolto a psicologi clinici, psicologi del lavoro, esperti di mindfulness e/o EMDR, iscritti presso il proprio Albo professionale e rivolto al personale di penitenziaria, mirato a fornire benessere emotivo e la resilienza personale, riducendo la soglia di insorgenza di burn-out, prevenendo le conseguenze dello stress post traumatico degli operatori e mantenendo alta l’efficienza di servizio, dunque intercettando, attuando e/o eliminando i fattori di stress per favorire il benessere individuale.

L’invio dell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui al bando, deve avvenire tramite PEC: cc.varese@giustiziacert.it specificando nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “AZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTE AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VARESE”.

Il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse è il 15 marzo 2024.

Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Locale di Esecuzione Penale Esterna Prato ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico del progetto “CHINA TOWN 2024”, che ha come destinatari soggetti madrelingua cinese, con lacune nella comprensione della lingua italiana, in esecuzione penale esterna o sottoposte a sanzioni di comunità, imputati e condannati, selezionati a cura dell’Amministrazione procedente.

Le proposte, dovranno essere inviate con posta elettronica certificata all’ indirizzo di posta elettronica: prot.uepe.prato@giustiziacert.it

Il termine di presentazione è fissato al 15 marzo 2024.

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Per Il Veneto, Friuli Venezia Giulia E Trentino Alto Adige ha indetto un avviso pubblico di selezione di proposte progettuali per il recupero e il reinserimento dei detenuti e delle persone soggette a misure di comunità, per la cura, l’assistenza sanitaria e psichiatrica, al recupero tossicodipendenti e all’integrazione degli stranieri.

Gli interessati dovranno indirizzare le domande di partecipazione, corredate da tutta la documentazione di cui all’avviso, al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, inoltrandole mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prot.pr.padova@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 24.00 del 24.03.2024.

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto Corso di Pittura.

Le istanze, indirizzate al Direttore dell’Istituto Penitenziario, pena esclusione dalla procedura, dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica cc.pozzuoli@giustizia.it o consegnate a mano o tramite corriere all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 13 marzo 2024.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Casa Reclusione “G.B. Novelli” Carinola (CE) ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico ad un Ente di formazione accreditato presso la Regione Campania per un programma di formazione professionalizzante come “operatore alla trasformazione di frutta e ortaggi” per 600 ore da realizzarsi presso la Casa Reclusione di Carinola.

Le domande di partecipazione alla selezione, corredate dalla documentazione di cui al bando, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata cc.carinola@giustiziacert.it oppure consegnate a mano o tramite corriere all’Ufficio Protocollo della Casa Reclusione “G.B. Novelli” di Carinola.

Il termine per il ricevimento delle domande è il 26 marzo 2024.

Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita’, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna – Torino, intende ricercare in locazione una o più unità immobiliare da destinare ad uso uffici per l’UIEPE di Torino.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica e dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: prot.uepe.torino@giustiziacert.it. Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Indagine di mercato: TORINO – unità immobiliare in locazione da destinare ad uso uffici UIEPE”.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 21 marzo 2024.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Centro Giustizia Minorile per il Piemonte, Valle D’ Aosta e La Liguria -Torino intende ricercare in locazione una o più unità immobiliari da destinare ad uso uffici per CGM E USSM di Torino.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica e dalla dichiarazione sostitutiva, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: prot.cgm.torino@giustiziacert.it. Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Indagine di mercato: TORINO – unità immobiliare in locazione da destinare ad uso uffici CGM-USSM”.

Il termine per la presentazione delle domande è il 20 marzo 2024.

Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ricerca di una o più unità immobiliari in Bologna, o comunque nel raggio di 5 Km dal capoluogo emiliano, che abbiano una superficie complessiva compresa tra 400 mq e 4000 mq e siano in possesso dei requisiti tecnici di cui alla ricerca di mercato.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica, dalla relazione tecnica illustrativa e dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà pervenire entro il giorno 13/03/2024 ore 14:00:00, attraverso invio all’ indirizzo pec: dgrisorse.dog@giustiziacert.it.

La Direzione Centro Penitenziario “Pasquale Mandato”, Napoli-Secondigliano ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara, attraverso la piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico (Capo d’Arte), relativi alle attività FALEGNAMERIA da eseguirsi all’interno della Casa Circondariale “P. Mandato” Napoli Secondigliano.

Le domande dovranno pervenire, entro il termine perentorio del 20 Marzo 2024, a pena di esclusione, esclusivamente: a mezzo pec all’indirizzo: cc.secondigliano.napoli@giustiziacert.it

Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico relativi alle attività FALEGNAMERIA.

Il Dipartimento Dell’amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Di Reclusione Rossano ha reso nota una manifestazione di interesse finalizzata al conferimento, presso la Casa di Reclusione di Rossano, di un incarico libero professionale di “medico competente e di sorveglianza sanitaria”, affinché svolga le attività di cui agli articoli 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008, ivi comprese le visite periodiche ai dipendenti nonché ai detenuti – lavoratori della Casa di Reclusione di Rossano.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: cr.rossano@giustiziacert.it entro e non oltre il 22/03/2024, utilizzando la modulistica allegata all’avviso, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato ovvero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Dipartimento Dell’amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale Vallo Della Lucania ha reso noto un avviso rivolto ai medici, in possesso dei requisiti previsti dall’art.38 D.Lgs 81/2008, come modificato dall’art.24 D.Lgs.106/2009, finalizzato alla sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale di Vallo della Lucania per l’incarico di medico Competente. I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: cc.vallodellalucania@giustiziacert.it entro e non oltre il 14.03.2024, utilizzando la modulistica di cui al bando, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e il curriculum vitae.

Il Dipartimento Dell’amministrazione Penitenziaria, Direzione Istituto a Custodia Attenuata “Luigi DAGA” Laureana di Borrello (RC) ha pubblicato un avviso rivolto ai medici, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/2008, deputato alla sottoscrizione di una convenzione con l’Istituto a Custodia Attenuata di Laureana di Borrello (RC) per l’incarico di Medico Competente per il 2024.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo cc.laureanadiborrello@giustiziacert.it entro e non oltre il 15/03/2024, utilizzando il modulo di domanda e la scheda di valutazione allegati, la documentazione comprovante i titoli posseduti o, in alternativa, l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata della copia del documento di identità.

Il Dipartimento Dell’amministrazione Penitenziaria, Direzione Della Casa Di Reclusione Di Spoleto ha indetto una procedura per la selezione di un capo d’arte falegname che assuma la direzione tecnica della falegnameria interna alla Casa di reclusione di Spoleto.

Le domande di partecipazione (All.to A di cui al bando) dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo cr.spoleto@giustiziacert.it entro le ore 24 del 10/03/2024.

