Dap e Dgmc: offerte di lavoro per medici, pedagogisti e altri profili

di Redazione

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione centro penitenziario “P. Mandato” – Secondigliano, ha reso noto a tutti i professionisti in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni un avviso, finalizzato al conferimento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno del Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Napoli Secondigliano, fino al 31.12.2024.

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.cc.secondigliano.napoli@giustiziacert.it entro e non oltre il 29.02.2024, utilizzando il modello di domanda allegato all’ avviso (Allegato 1), corredato del curriculum vitae in formato word e pdf indicante i titoli di servizio conseguiti negli ultimi cinque anni e della documentazione comprovante quanto dichiarato, o in alternativa di autocertificazione che attesti il possesso della medesima prodotta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio ha indetto una selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale per un direttore tecnico di falegnameria/capo d’arte falegname con funzioni di direzione del laboratorio di falegnameria e di formazione degli addetti alla falegnameria.

A pena di esclusione, le istanze, indirizzate alla Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio, dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 13 marzo 2024 all’indirizzo pec dell’istituto: cc.bustoarsizio@giustiziacert.it.

L’istanza deve essere redatta sulla base del modulo allegato all’avviso (sotto forma di autocertificazione) o contenere tutti i dati in essa indicati e, pena l’esclusione, corredata da un curriculum vitae in formato europeo oltre a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa circondariale di Catanzaro “Ugo Caridi”, ha indetto una manifestazione di interesse finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale di Catanzaro per l’incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria.

La manifestazione è rivolta ai medici in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008:

-Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

-Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

-Autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

-Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

È richiesto, inoltre, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, nonché l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I partecipanti, inoltre, dovranno produrre dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse con la Casa Circondariale di Catanzaro.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termini utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le prestazioni richieste sono:

– Collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro e all’aggiornamento periodico del DVR;

– Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

– Svolgere tutte le attività ascritte a tale figura professionale dal D.lgs. n. 81/2008 in favore di tutto il personale dipendente e dei detenuti lavoranti.

I medici interessati potranno inviare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.catanzaro@giustiziacert.it entro e non oltre il 28 febbraio 2024 utilizzando il modulo di domanda e la scheda di valutazione di cui al bando, ai quali dovrà essere allegato il curriculum vitae formato europeo e la documentazione comprovante i titoli posseduti e le prestazioni svolte, ovvero l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata della copia del documento di identità.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale di Vercelli ha reso nota una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale per l’individuazione di un capo d’arte addetto al locale tenimento agricolo.

Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile e corredate dalla documentazione di cui al bando, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del 29/02/2024, con le seguenti modalità:

– Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria della Direzione della Casa Circondariale di Vercelli – Strada Vicinale del Rollone 19, il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta;

– A mezzo posta elettronica certificata PEC: cc.vercelli@giustiziacert.it.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata e Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata ha indetto un avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio d’idoneità per esperti pedagogisti ai sensi dell’art. 80, L. 354/75 e degli art. 6 e 8 D. Lgs. 272/89, da inserire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 230.

Ogni aspirante può presentare la propria candidatura anche per più distretti di Corte d’Appello e per diverse regioni.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al bando, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa. In essa ciascun candidato dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 45 e 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oltre alla professionalità oggetto della candidatura, in maniera dettagliata i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della selezione e il possesso dei titoli indicati all’art. 4 dell’ avviso.

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata da copia del documento di identità e da curriculum vitae, redatto ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, va indirizzata all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Puglia e Basilicata e inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata al recapito prot.uepe.bari@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “selezione esperti Pedagogisti”. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è il 13 marzo 2024 ore 24.00.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale Femminile “Germana Stefanini” Roma Rebibbia, ha reso noto l’avviso per l’affidamento di un ”PROGETTO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA” a psicologi specializzati in psicoterapia, iscritti presso l’Albo professionale, rivolto al personale di penitenziaria mirato a fornire benessere emotivo, riducendo la soglia di insorgenza di burn-out, prevenendo le conseguenze dello stress post traumatico degli operatori e mantenendo alta l’efficienza di servizio, dunque intercettando, attuando e/o eliminando i fattori di stress per favorire il benessere individuale.

L’invio dell’istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato all’avviso (Modulo di domanda Allegato “A”), deve avvenire tramite PEC: ccsf.roma@giustiziacert.it specificando nell’oggetto “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA della Casa Circondariale Femminile Germana Stefanini Roma Rebibbia”.

Il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è il 25 febbraio 2024

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale N.C. Velletri , ha reso nota una selezione pubblica, mediante manifestazione di interesse, per la presentazione di candidature per lo svolgimento di attività di supporto psicologico nei confronti di operatori di Polizia Penitenziaria mirate a ridurre la soglia di insorgenza di burn-out, prevenire le conseguenze dello stress post traumatico degli operatori e mantenere alta l’efficienza di servizio, così da intercettare ed eliminare i fattori di stress per favorire il benessere individuale.

L’invio dell’istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato all’avviso (Modulo di domanda – Allegato “A”), deve avvenire tramite PEC: cc.velletri@giustiziacert.it specificando nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DI SOSTEGNO PSICOLOGICO RIVOLTO AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA della C.C. di Velletri”.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 21 febbraio 2024.

LEGGI QUI I DETTAGLI