Dap e Dgmc: progetti, selezione esperti e locazione immobili

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato tre avvisi pubblici di selezione per iniziative da realizzarsi nelle sedi territoriali. La Casa Circondariale femminile di Pozzuoli ha avviato una procedura per l’affidamento di progetti d’istituto relativi al corso di pittura e al laboratorio di danza (termine candidature 17 marzo 2023). La Casa Circondariale di Milano-San Vittore ha pubblicato un avviso finalizzato alla realizzazione di progetti per l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, finanziati per l’anno 2023 con 5.400.000 di euro e per l’anno 2025 con 3.600.000 di euro (termine presentazione domande 22 marzo 2023). Il Prap della Lombardia ha diramato un avviso di selezione per la riapertura dell’elenco degli esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale (ricevimento domande entro il 31 marzo 2023).

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha avviato tre selezioni di cooperative e associazioni di promozione sociale cui affidare, presso l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Salerno, il progetto “Ponte 2023” (termine ricevimento proposte 15 marzo 2023) e, presso l’Uepe di Avellino, i due progetti denominati “Generare valore: una seconda possibilità a tutto e a tutti” e “Lavoro – Inserimento – Riscatto: Mettersi alla prova” (scadenza presentazione delle candidature per entrambi: 15 giorni dalla pubblicazione, avvenuta in data 27 febbraio 2023). Inoltre l’Uiepe per il Piemonte-Liguria e Valle d’Aosta ricerca un immobile in locazione da adibire a uso uffici per la propria sede di Torino (termine presentazione offerte entro 20 giorni dalla pubblicazione, avvenuta in data 24 febbraio 2023).