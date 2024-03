Dap e Dgmc: cercasi psicologo, medico e altre professionalità

di Redazione

Pubblicati sul sito del ministero della Giustizia diversi avvisi del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e di quello per la Giustizia minorile e di comunità.

In particolare:

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

L’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Genova indice un’istruttoria pubblica diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro, operanti nel territorio di riferimento, a cooperare per la realizzazione del progetto “S.T.O.P. RED!” (Sistema Territoriale Orientato alla Prevenzione, Recupero, EDucazione), volto a perseguimento degli obiettivi di seguito riportati:

Costruzione di una rete per la co-progettazione di interventi in ambito penale , rivolti a soggetti imputati e condannati per reati ex lege 19 luglio 2019 n. 69 “CODICE ROSSO”;

, rivolti a soggetti imputati e condannati per reati ex lege 19 luglio 2019 n. 69 “CODICE ROSSO”; Prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere dei soggetti condannati e imputati per i delitti di cui al punto che precede, nonché a favore della cittadinanza.

I tempi di realizzazione del progetto sono:

durata – 9 mesi rinnovabile in seguito della verifica dei risultati attesi;

data inizio e fine presunte del progetto – marzo 2024 – dicembre 2024.

numero di ore di attività assicurato ai destinatari: 64 ore

Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 10 aprile 2024

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, vista l’urgenza di avvalersi dell’apporto professionale di Esperti in Mediazione Culturale, intende affidare incarichi temporanei, sino al 30 Ottobre 2024, nei territori di Catania (IPM) Ragusa (USSM) e Acireale (IPM), a professionisti che dichiarino la propria disponibilità ad espletare detti incarichi. I professionisti eventualmente interessati potranno far pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2024 all’indirizzo di posta certificata: prot.cgm.palermo@giustiziacert.it – apposita missiva con oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza per esperto in Mediazione Culturale” contenente i dati anagrafici, la sede prescelta (Catania, Ragusa, Acireale) prioritariamente per l’eventuale incarico, i recapiti a cui potrà essere contattato l’interessato.

L’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia – Palermo intende stipulare una convenzione per l’incarico di Medico competente. I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: prot.uepe.palermo@giustiziacert.it entro e non oltre il 28 marzo 2024.

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

La Casa circondariale di Civitavecchia indice una procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di psicologo nell’ambito del Progetto di Sostegno Psicologico rivolto al Personale di Polizia Penitenziaria. La durata della prestazione è di mesi 8 a decorrere dal 1° maggio 2024. Il progetto prevede lo svolgimento di 120 ore di attività e l’impegno richiesto in presenza è di un ingresso settimanale.

La Casa di reclusione di Isili indice una selezione pubblica, per titoli , colloquio attitudinale e una prova pratica, per la formazione di 2 distinte graduatorie regionali cui attingere per il conferimento degli incarichi di:

capo d’arte addetti alla gestione delle lavorazioni zootecniche , compreso il settore dell’apicoltura e lattiero-casearie;

addetti alla gestione delle , compreso il settore dell’apicoltura e lattiero-casearie; addetto alla gestione delle lavorazioni connesse alla manutenzione delle strutture rurali e dei relativi impianti.

Gli incarichi avranno durata dalla firma della convenzione al 31 dicembre 2024, prorogabile per un massimo di sei mesi qualora sia necessario al fine di garantire la continuità del servizio.

La domanda di partecipazione, intestata alla direzione della casa di reclusione di Isili – Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria della Sardegna, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inoltrata, attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della casa di reclusione di Isili cr.isili@giustiziacert.it entro e non oltre il 12 aprile 2024.

