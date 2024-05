Dap e Dgmc: selezione esperti, progetti trattamentali e immobili

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha pubblicato un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile per locazione passiva nella sede di Bari (termine presentazione offerte 30 maggio 2024).

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha diramato complessivamente undici avvisi relativi a selezione esperti e realizzazione progetti trattamentali in diverse strutture sul territorio.

Nella Casa Circondariale di Imperia si ricercano esperti psicologi per il conferimento di incarichi professionali: in favore di detenuti non definitivi e definitivi senza possibilità di accesso a benefici penitenziari; supporto a giovani detenuti fino a 25 anni e alle persone con posizione giuridica non definitiva e alla prima carcerazione (per tutti e tre il termine per il ricevimento delle domande scade il 23 maggio 2024); affidamento del “Progetto Famiglia” (scadenza presentazione candidature 26 maggio 2024); conferimento di incarico finalizzato alla conduzione del “Gruppo di discussione Libera … mente” (scadenza termine 29 maggio 2024). Inoltre si ricercano professionisti cui affidare la conduzione del progetto “Percorso di Autodeterminazione per le persone detenute” (ricevimento domande entro il 26 maggio 2024).

La Casa Circondariale di Lecco attende entro il 23 maggio 2024 manifestazioni di interesse per l’installazione di due distributori automatici e affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack.

La Casa Circondariale di Como ha diramato due avvisi di selezione per enti e soggetti interessati alla realizzazione di un Laboratorio musicale e di un Laboratorio espressivo creativo (per entrambi i progetti il termine per il ricevimento delle offerte scade il 31 maggio 2024).

Il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna ha avviato una selezione per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al recupero e al reinserimento di varie categorie di persone detenute e soggette a misure di comunità (scadenza termine 14 giugno 2024).

La Casa Circondariale di Vallo della Lucania ricerca professionisti e/o associazioni cui affidare la realizzazione nell’istituto del “Progetto Ritmica-mente” (ricevimento candidature entro il 28 maggio 2024).

NEL TESTO SONO INSERITI I LINK ALLE SCHEDE DI SINTESI