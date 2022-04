Dap, interpelli Prap Lombardia e Direzione generale personale

di Redazione

E’ stato pubblicato nel sito della Giustizia, un interpello riguardante un incarico dirigenziale di livello generale presso il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Lombardia.

Le domande, corredate di curriculum vitae aggiornato e firmato, nonché della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dovranno essere indirizzate esclusivamente al Signor Capo di Gabinetto e trasmesse utilizzando una delle seguenti modalità:

-per interoperabilità

-per PEO: protocollo.gabinetto@giustizia.it

-per PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

La data di scadenza dell’interpello è il 9 maggio 2022.

Nel sito della Giustizia è altresì disponibile e consultabile un avviso riguardante gli interpelli per gli incarichi dirigenziali di livello generale presso la Direzione generale del personale e delle risorse e presso la Direzione generale della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

La data di scadenza degli interpelli è il 9 maggio 2022.

