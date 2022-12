Offerte di lavoro direzione tecnica sartoria, falegnameria e per un veterinario

di Redazione

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Casa circondariale “Antimo Graziano” di Avellino ha indetto una procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di direzione tecnica della lavorazione industriali della SARTORIA e della FALEGNAMERIA.

Le domande di partecipazione, redatte a pena di nullità secondo il fac-simile allegato all’ avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del Ministero della Giustizia – www.giustizia.it, al link Strumenti, Concorsi, Esami Selezioni ed Assunzioni e dovranno essere presentate al seguente indirizzo: CASA CIRCONDARIALE “ANTIMO GRAZIANO” – AVELLINO – Contrada Sant’Oronzo – 83100 AVELLINO, recapitate a mano (con obbligo della Direzione di rilasciare ricevuta con numero di protocollo completo di data e ora della ricezione), oppure inviate per posta con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata all’indirizzo: prot.cc.avellino@giustiziacert.it nel rispetto del termine perentorio.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Casa circondariale S.Maria C.V. “Francesco Uccella” ha pubblicato un avviso per la selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di Direzione Tecnica delle lavorazioni industriali della SARTORIA di questo Istituto Penitenziario.

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte a pena di nullità secondo modello allegato al bando, dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale www.giustizia.it, al link Strumenti, voce Concorsi-Esami-Selezioni ed Assunzioni.

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata cc.santamariacapuavetere@giustiziacert.it o consegnate a mano, o tramite corriere, all’Ufficio Protocollo della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Strada Statale Appia 7 Bis Km 6+500.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale della Sardegna, Direzione Casa di reclusione “IS ARENAS” – ARBUS ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio attitudinale, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione in convenzione per il conferimento di 1 incarico libero professionale di Medico Veterinario.



La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice ed in carattere stampatello, utilizzando il modulo allegato al bando e dovrà essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

– a mezzo Raccomandata postale A.R. all’indirizzo:

CASA DI RECLUSIONE IS ARENAS LOC. BAU 09031 ARBUS SU, e dovrà riportare sulla busta la dicitura “SELEZIONE PER LA QUALIFICA DI UN MEDICO VETERINARIO”

– per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata: cr.isarenas@giustiziacert.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20/01/2023.

