Offerte di lavoro per psicologi, medici, apicoltori e altre figure tecniche

di Redazione

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale per la Sardegna ha pubblicato un avviso di selezione per:

· 3 capi d’arte/addetti alla direzione tecnica delle lavorazioni zootecniche (compreso il settore dell’apicoltura) e lattiero-casearie, da destinare alle Case di reclusione di Is Arenas, Isili e Mamone

· 3 capi d’arte/addetti alla direzione tecnica delle lavorazioni connesse alla manutenzione delle strutture rurali e dei relativi impianti, da destinare alle Case di reclusione di Is Arenas, Isili e Mamone

· 2 capi d’arte/addetti alla direzione tecnica delle lavorazioni orto – frutticole e di silvicoltura, da destinare alle Case di reclusione di Isili e Mamone

I candidati possono partecipare alla selezione per una sola delle tipologie di incarico oggetto del presente avviso, a pena di esclusione.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione, intestata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, debitamente compilata e sottoscritta (la domanda dovrà quindi obbligatoriamente contenere la firma del candidato), e inoltrarla, attraverso posta elettronica certificata al Provveditorato: prot.pr.cagliari@giustiziacert.it entro e non oltre il 28 ottobre 2022.

La domanda dovrà riportare nell’oggetto della PEC la dicitura “Partecipazione alla selezione per addetto alla direzione tecnica delle lavorazioni presso le C.R. di Is Arenas, Isili e Mamone” e dovrà essere redatta esclusivamente compilando l’apposito modulo allegato al bando.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione casa circondariale “Antonio Santoro” di Potenza partecipa ai medici in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, un avviso deputato alla sottoscrizione di una convenzione per l’incarico di medico competente.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.potenza@giustiziacert.it entro e non oltre il 10 ottobre 2022, utilizzando il modulo e la scheda di valutazione allegati al bando, cui dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si dichiarano luoghi e date di conseguimento dei titoli e di prestazione dei servizi svolti utili alla valutazione.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione della casa circondariale di Ivrea ha indetto una procedura di selezione tramite Avviso pubblico, per l’affidamento di n 3 incarichi professionali a tempo determinato a Esperti Psicologi/Criminologi/Pedagogisti/Agenzie Educative che abbiano competenza in materia di trattamento di soggetti a rischio suicidario, aggressività e auto e\o etero lesionismo.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno presentare la domanda di partecipazione redatta utilizzando il “modello A” di cui all’avviso e allegando il curriculum vitae, debitamente firmato, nonché copia di un valido documento di identità e copia del progetto che si intende presentare. La domanda, corredata dal relativo progetto dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito www.giustizia.it, esclusivamente tramite posta elettronica certificata PEC intestata a nome del candidato, o di un suo delegato (in tal caso allegare delega), all’indirizzo di posta elettronica certificata cc.ivrea@giustiziacert.it, recante l’oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER PROGETTI TRATTAMENTALI PSICO\PEDAGOGICI DI N. 3 PSICOLOGI/CRIMINOLOGI/AGENZIE EDUCATIVE/PEDAGOGISTI”.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione Istituti penitenziari “G. Passerini”, Progetto TENIMENTO AGRICOLO, Istituti penitenziari CIVITAVECCHIA (Casa Reclusione di Via Tarquinia e Casa Circondariale di Via Aurelia) ha indetto le procedure di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di tecnico AGRONOMO e tecnico APICOLTORE.

Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00, di mercoledì 30 novembre 2022, in plico chiuso e sigillato recante la dicitura: “PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI TECNICO AGRONOMO e TECNICO APICOLTORE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI CIVITAVECCHIA”. Il plico dovrà essere contenuto in altra busta sulla quale dovrà essere indicato il mittente e il destinatario. Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: DIREZIONE della CASA CIRCONDARIALE DI CIVITAVECCHIA – VIA Aurelia Km.79,500 – 00053 Civitavecchia.

Per il rispetto del termine faranno fede unicamente la data di ricevimento al protocollo della segreteria. Le domande possono essere recapitate a mano (con obbligo della Direzione di rilasciare ricevuta con numero di protocollo completo di data e ora della ricezione), oppure inviate per posta con raccomandata a/r.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione casa circondariale di Paola ha indetto una selezione per l’individuazione di un soggetto con cui redigere un progetto da presentare a Cassa delle Ammende al fine di ottenere un finanziamento per procedere successivamente, salvo diverso avviso da parte di organi superiori, all’affidamento dell’incarico per la realizzazione di un cortometraggio presso l’Istituto Penitenziario di Paola, previa formazione certificata dei detenuti che ne prenderanno parte.

La finalità del progetto è quella di creare uno spazio nel quale indirizzare le potenzialità creative e culturali attraverso la valorizzazione e lo sviluppo dell’autonomia della persona, offrendo ai detenuti delle competenze tecniche ed artistiche da poter spendere anche all’esterno, sviluppando percorsi di integrazione sociale e di reinserimento.

Le istanze dovranno essere indirizzate alla Direzione della casa circondariale di Paola e dovranno pervenire all’indirizzo P.E.C. cc.paola@giustiziacert.it, entro e non oltre giorni 30 naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale.

La proposta, inviata tramite PEC, dovrà avere come oggetto: “Progetto per la realizzazione di un cortometraggio previa formazione”.

LEGGI QUI I DETTAGLI

​