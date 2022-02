DAP, selezione per psicologi nei penitenziari sardi

di Redazione

E’ stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia l’avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli, per l’istituzione di un elenco di psicologi riguardante gli Istituti Penitenziari del distretto Sardegna.

In particolare, è richiesto che i professionisti in questione abbiano competenza specifica in materia di trattamento intensificato degli autori di reati violenti contro le donne e di violenza intrafamiliare, da cui attingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso le carceri sarde, che abbiano espresso un fabbisogno in tal senso.

Gli istituti interessati sono quelli di Alghero, Cagliari Uta, Lanusei, Oristano e Sassari; l’elenco avrà validità per un anno e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi che, dal momento della sottoscrizione della convenzione con uno degli istituti penitenziari suddetti, saranno validi fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di proroga per ulteriori tre mesi.

MAGGIORI DETTAGLI NELLA SCHEDA DI SINTESI