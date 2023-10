Giustizia minorile, a Torino la regata ‘Remare in libertà’

di Gianfranco Macigno

Sabato 7 ottobre si è svolto a Torino, sul Po, l’evento conclusivo del progetto “Remare in libertà”, finanziato da Sport e Salute e realizzato dalla Federazione nazionale canottaggio in collaborazione con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Hanno partecipato alla regata Pararowing -Trofeo ‘Rowing for Paris’ 64 atleti in rappresentanza di sette regioni (Piemonte, Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia). La regata è stata vinta dalla squadra siciliana, seconda la Lombardia, terza la squadra del Friuli Venezia Giulia.

Nel corso del 2023 180 minori e giovani adulti in carico agli uffici di servizio sociale e agli istituti penali per minorenni hanno potuto partecipare alle attività remiere organizzate dai comitati regionali della Federazione italiana canottaggio.

Giuseppe Cacciapuoti, responsabile della direzione generale del Personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, presente a Torino in rappresentanza del Dipartimento, ha manifestato “l’apprezzamento alla Federazione italiana canottaggio per aver avvicinato la pratica remiera ai minori e ai giovani adulti, contribuendo al successo dei percorsi di risocializzazione di questi ragazzi, rimodulando il progetto e adeguando le attività alle esigenze educative rappresentate dagli operatori dei servizi minorili della Giustizia”.