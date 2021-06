DGMC: calendario colloqui esperto

servizio sociale Campania

E’ stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia il calendario dei colloqui di idoneità previsti per la costituzione dell’elenco di esperti in servizio sociale, ai fini della formazione dell’elenco previsto dall’art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230, per il Centro per la giustizia minorile per la Campania -Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede del Centro per la giustizia minorile per la Campania, in viale Colli Aminei n. 44, Napoli.

Il calendario resterà online fino al 29 settembre 2021

