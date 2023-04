Dgmc, Dap, Dog: Offerte lavoro, ricerche immobili e progetti

di Redazione

Dalle manifestazioni di interesse a far parte di elenchi (fornitori o particolari figure professionali), alle offerte di lavoro, a ricerche di mercato su immobili e progetti. I Dipartimenti giustizia minorile e di comunità, dell’amministrazione penitenziaria e dell’organizzazione giudiziaria hanno pubblicato avvisi di vario genere.

Il centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata rende noto che verrà formato un elenco di fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e l’affidamento di prestazioni professionali, per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva in favore dei minori sottoposti a provvedimenti penali dell’autorità giudiziaria minorile. L’elenco, in attuazione dell’accordo di collaborazione tra la regione Puglia e il Centro per la giustizia minorile Puglia e Basilicata (Dgr n. 2077 del 13 dicembre 2021).

L’elenco è aperto a tutti gli operatori economici, imprese e professionisti, che potranno richiedere l’iscrizione fino al 18 aprile.

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

Gli istituti penitenziari “G. Passerini” di Civitavecchia hanno avviato la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di mediatore linguistico-culturale di lingua araba in favore delle persone detenute straniere.

Le domande potranno essere inviate entro il 29 aprile solo via pec, all’indirizzo cc.civitavecchia@giustiziacert.it. I documenti da allegare sono: cv aggiornato; attestati/certificazioni comprovanti le competenze linguistiche/di mediazione; un documento d’identità valido.

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

La casa di reclusione donne Venezia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e per colloquio d’idoneità, per la formazione di un elenco di educatori per l’infanzia cui attingere per il conferimento di incarichi libero professionali (senza rapporto di pubblico impiego), da espletarsi presso la Direzione della Casa di Reclusione per Donne di Venezia per l’Istituto a Custodia Attenuata per Madri (Icam).

Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione alla selezione entro il 2 maggio, allegando il curriculum vitae e il documento di riconoscimento, all’indirizzo pec cr.venezia@giustiziacert.it.

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

Il Dgmc ha avviato una ricerca di mercato per un immobile in locazione passiva da destinare a sede dell’Uepe di Benevento. Il termine per l’invio delle offerte è il 28 aprile alle 12.00, all’indirizzo pec prot.uepe.benevento@giustiziacert.it.

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

Lo stesso Dipartimento ha avviato un’ulteriore ricerca di mercato per un immobile destinato all’Uepe di Massa. Il termine per presentare le offerte è il 15esimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso (30 marzo).

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

Il Dog cerca un immobile in locazione da adibire a uso archivio per esigenze della procura della Repubblica presso il tribunale di Catania. Le offerte potranno essere presentate solo sulla piattaforma di e-procurement “Net4market” del ministero della Giustizia, entro l’8 maggio ore 14.00.

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

La casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ha indetto una selezione rivolta a cooperative/associazioni di promozione sociale per l’affidamento dell’incarico per le progettualità rientranti nelle seguenti attività trattamentali a favore dei detenuti:

progetto laboratorio teatrale – 1500 Euro progetto laboratorio teatrale – 1500 Euro progetto laboratorio teatrale – musicale – 1500 Euro

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

La casa circondariale femminile di Pozzuoli ha diffuso un avviso per la selezione di un ente di formazione accreditato presso la regione Campania in partenariato con ente del terzo settore per un programma di formazione professionalizzante come addetta alla sartoria, per 600 ore complessive.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica cc.pozzuoli@giustizia.it o cc.pozzuoli@giustiziacert.it oppure consegnate a mano – o tramite corriere all’Ufficio Protocollo – alla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, Via Pergolesi 140, corredate della documentazione utile. Il termine per presentare le domande è il 30esimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito del ministero della Giustizia (28 marzo 2023).

Maggiori dettagli nella SCHEDA DI SINTESI