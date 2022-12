Dgmc e Dap: avvisi per offerte di lavoro e progetti

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia hanno diramato avvisi pubblici di manifestazione di interesse riguardanti offerte di lavoro e la realizzazione di due progetti.

L’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la Giustizia minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise hanno diramato un avviso di selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti Pedagogisti, Mediatori culturali, Criminologi e Psicologi.

Ogni aspirante può presentare la propria candidatura, nella stessa domanda, anche per più distretti di Corte d’appello. Occorrerà trasmettere un’istanza di partecipazione per ciascuna selezione d’interesse (termine per il ricevimento delle domande: 6 gennaio 2023 ore 23.59).

La Casa Circondariale di Paola ha diramato un avviso per la sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale di Catanzaro per l’incarico di Medico Competente ai sensi del D. lgs. n. 81/2008. I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.paola@giustiziacert.it entro e non oltre il 11 gennaio 2023.

La Casa di reclusione di Porto Azzurro “Pasquale De Santis” ha diramato un avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento di un Direttore Tecnico della Falegnameria dell’istituto penitenziario di Porto Azzurro. La durata della prestazione è prevista per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Le domande di partecipazione dovranno pervenire per Pec all’indirizzo cr.portoazzurro@giustiziacert.it entro le ore 24 del 19 dicembre 2022.

La Casa di reclusione Rossano (CS) ha diramato un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico libero professionale di Medico Competente e di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con la Casa di Reclusione di Rossano. I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: cr.rossano@giustiziacert.it entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

La Casa Circondariale di Viterbo ha diramato un avviso pubblico per la selezione di esperti cui affidare la direzione tecnica della falegnameria, della sartoria e dell’officina fabbri per il periodo compreso tra il 02/01/2023 ed il 31/12/2023. Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 dicembre 2022.

La Casa Circondariale “A. Caputo” di Salerno ha diramato un avviso di procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico annuale di Medico Competente presso la Casa Circondariale di Salerno ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per l’anno 2023. I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: cc.salerno@giustiziacert.it entro e non oltre il 20 dicembre 2022.

L’Istituto penitenziario di Crotone ha diramato un avviso per la sottoscrizione di una convenzione per l’Incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 con la Casa Circondariale di Crotone. I Professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo cc.crotone@giustiziacert.it entro e non oltre il 23 Dicembre 2022.

La Casa Circondariale di Vercelli ha diramato un avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un capo d’arte/direttore tecnico con funzioni di direzione tecnica del locale apiario. Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 19 dicembre 2022.

La Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Napoli-Secondigliano ha diramato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara, attraverso la piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico (Capo d’Arte), relativi alle attività di MECCATRONICO da eseguirsi all’interno della Casa Circondariale “P. Mandato” Napoli Secondigliano.

Termine di presentazione delle domande: 16 dicembre 2022 a mezzo Pec all’indirizzo cc.secondigliano.napoli@giustiziacert.it

La Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Napoli-Secondigliano ha diramato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara, attraverso la piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico (Capo d’Arte), relativi alle attività FALEGNAMERIA da eseguirsi all’interno della Casa Circondariale “P. Mandato” Napoli Secondigliano.

Termine di presentazione delle domande: 16 dicembre 2022 a mezzo Pec all’indirizzo cc.secondigliano.napoli@giustiziacert.it

