Dgmc e Dap, offerte di lavoro e selezione progetti

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno diramato diversi avvisi pubblici di selezione per il conferimento di incarichi professionali e tecnici in strutture trattamentali o penitenziarie e per la realizzazione di progetti rientranti nei piani di istituto della Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano.

Il Centro per la Giustizia Minorile di Toscana e Umbria ha indetto una procedura di selezione per esperti in pedagogia da assegnare ai servizi presenti nei distretti di Firenze e Perugia (scadenza termine 4 giugno 2022).

L’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trieste e Gorizia e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige hanno pubblicato avvisi per l’affidamento dell’incarico di rilevamento del rischio da stress lavoro. I termini per la presentazione delle candidature scadranno rispettivamente il 4 giugno 2022 e il 7 giugno 2022.

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna ha avviato una selezione per l’incarico di docente con competenza nel corso basato sul Protocollo MBSR di J.K. Zinn Mindfulness-Based Stress Reduction (termine ricevimento manifestazioni d’interesse 24 maggio 2022).

La Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere ricerca un esperto per la figura di Responsabile della linea di produzione di lavorazioni sartoriali (termine presentazione candidature 25 maggio 2022).

La Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Napoli-Secondigliano ha diramato una selezione diretta a cooperativa e/o associazione di promozione sociale per la realizzazione di due progetti rientranti nel piano d’istituto per l’anno 2022, riguardanti un laboratorio teatrale e un laboratorio di sartoria. Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.