Dgmc e Dap: offerte lavoro, progetti e ricerca immobili

di Redazione

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato un avviso di selezione per esperti psicologi nell’ambito di progetti per il trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva da attuarsi nella Casa Circondariale di Velletri (scadenza presentazione domande 12 aprile 2022).

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha diramato avvisi pubblici finalizzati alla selezione di enti e associazioni impegnati nella promozione sociale, cui affidare la realizzazione di progetti trattamentali nell’esecuzione penale esterna.

L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Prato ricerca soggetti per i progetti “Chinatown 2022”, “MEF (Mediazione, Educazione, riFlessione) Prato 2022” e “ESP.RI.ME.RE. (Esprimere Riflettere Mediare Restituire)”. Per tutti gli avvisi il termine di ricevimento delle proposte scade il 14 aprile 2022.

Tre sono gli avvisi che l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Campania ha pubblicato per affidare la realizzazione dei progetti “Il Paesaggio Ritrovato”, “Riparare” e “Porte aperte alla città” nell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Caserta. Il termine per l’invio delle proposte da parte dei soggetti interessati scade il 15 aprile 2022.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni ha diramato un avviso di selezione per la realizzazione del progetto “I luoghi della giustizia”. Il termine per il ricevimento delle proposte scade il 30 aprile 2022.

Sono altresì online due avvisi di ricerca di immobile ad uso pubblico in locazione. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha avviato un’indagine di mercato finalizzata al reperimento di una sede per l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Teramo, con scadenza della presentazione delle offerte al 15 aprile 2022.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ricerca infine un immobile in locazione da destinare a sede degli uffici del Provveditorato per la Puglia e la Basilicata – Distaccamento di Potenza. Il termine per il ricevimento delle offerte scade il 28 aprile 2022.

