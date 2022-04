Dgmc e Dap, ricerca immobile e selezione progetti

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha pubblicato un avviso di ricerca immobile in locazione da destinare a sede dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vercelli. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 5 maggio 2022 (ore 13).

LEGGI LA SCHEDA DI SINTESI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha diramato tre avvisi di selezione per progetti da realizzare nella Casa Circondariale di Arienzo (“Amardog”) con scadenza del termine dopo 15 giorni dalla pubblicazione, da parte del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania (“Supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria”) con termine per le domande fissato al 13 aprile 2022 e nella Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli (“Realizzazione laboratori di Pizzeria, Cartonnage e Murales”) con scadenza del termine dopo 20 giorni dalla pubblicazione.