Dgmc e Dog: tirocini, progetti e ricerca immobili

di Luca Imperatore

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del ministero della Giustizia hanno diramato avvisi pubblici di manifestazione di interesse riguardanti l’attivazione di tirocini, la realizzazione di un progetto e la locazione di immobili da destinare a sede di uffici giudiziari.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Avellino ha diramato un avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di candidature ai fini dell’attivazione di n. 4 tirocini formativi nell’ambito del P.A.R. garanzia giovani Campania II fase (sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it saranno pubblicate per 16 giorni consecutivi le vacancy di tirocinio, a partire dal giorno 05/08/2022).

I giovani interessati devono possedere i requisiti previsti dal Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” e indicati nell’avviso. I candidati interessati dovranno collegarsi al portale cliclavoro.lavorocampania.it e registrarsi nella sezione “Lavoratore”.

E’ stato pubblicato anche il verbale di chiusura procedimento relativo all’attivazione di n. 6 tirocini formativi nell’ambito del P.A.R. garanzia giovani Campania II fase.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta-Enna ha diramato un avviso pubblico per la realizzazione del progetto “Patto per la Giustizia di Comunità: dalla divergenza alla comunità inclusiva” da svolgersi nella città di Caltanissetta (termine per il ricevimento delle offerte : ore 13.00 del 03 settembre 2022).

Il settore di intervento è il lavoro di comunità e prevenzione, laboratori con soggetti in esecuzione penale esterna sulla responsabilizzazione e il valore della legalità. Le offerte unitamente alla documentazione dovranno essere presentate all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.uepe.caltanissetta@giustiziacert.it indicando come oggetto ” Patto per la Giustizia di Comunità: dalla divergenza alla comunità inclusiva”.

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

Il Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano (regione Trentino Alto Adige) ha diramato un avviso di manifestazione di interesse per la concessione in locazione di una unità immobiliare in Trieste da destinare ad uso ufficio di servizio sociale per i minorenni (scadenza presentazione manifestazione di interesse: ore 14.00 del 16 settembre 2022).

L’immobile deve avere alcune caratteristiche essenziali/requisiti minimi indicati nell’avviso. I proprietari degli immobili in possesso dei requisiti minimi, interessati all’eventuale stipula del contratto di locazione, dovranno far pervenire una manifestazione d’interesse, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: prot.cgm.venezia@giustiziacert.it

LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO

La Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie del DOG ha avviato una ricerca di mercato per la locazione di un immobile da adibire ad uso uffici per le esigenze del Giudice di pace di Pesaro (scadenza presentazione della domanda: ore 14.00 del 14 settembre 2022).

L’immobile deve avere alcuni requisiti tecnici indicati nell’avviso. Alla luce della necessità di poter disporre di tali soluzioni allocative in tempi brevi, saranno preferiti immobili in perfetto stato di utilizzo. La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica, dalla relazione tecnica illustrativa e dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà pervenire esclusivamente attraverso invio sulla piattaforma informatica di e-procurement “Net4market” di questo Ministero.



LEGGI QUI L’AVVISO COMPLETO