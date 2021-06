DGMC, interpello posizioni dirigenziali vacanti di II fascia

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha diramato quattro interpelli per il conferimento di posizioni dirigenziali di II fascia che si renderanno vacanti per l’Amministrazione centrale e periferica.

Le procedure di selezione si riferiscono in particolare alle posizioni dirigenziali presso l’Ufficio I del Capo di Dipartimento – DGMC sede centrale (vacante dal 1° agosto 2021), il Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna, le Marche e servizi dipendenti con sede a Bologna (vacante dal 28 ottobre 2021), ), il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e servizi dipendenti con sede a Catanzaro (vacante dal 3 novembre 2021) e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia, la Basilicata e servizi dipendenti con sede a Bari (vacante dal 3o novembre 2021).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito del Ministero della Giustizia.

