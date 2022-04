Dgmc, Servizio Civile Universale: online le graduatorie

di Redazione

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha diramato le graduatorie relative alla selezione dei volontari per il Servizio Civile Universale 2022-2023 negli uffici per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

L’avviso pubblicato nel sito del Ministero della Giustizia riguarda gli operatori da impiegare nelle sedi EPE di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia per il “Progetto GenerAzione: esecuzione penale interconnessa con la comunità” e negli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna della Calabria (sede di Catanzaro) e di Puglia-Basilicata per il “Progetto ITINERARI per inclusione nella giustizia di comunità”.

Inoltre è stata pubblicata la graduatoria relativa al “Progetto Solidarietà Accompagnamento Legalità Empatia per Persone in Esecuzione Penale Esterna” per tutte le sedi dell’UIEPE di Puglia e Basilicata.

In precedenza erano stati inserite le graduatorie per le sedi di Bologna, Venezia, Cagliari, Roma, Napoli, Palermo e Milano.

