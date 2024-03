Dog, area funzionari e assistenti: avviso di mobilità

di Redazione

E’ stato pubblicato nel sito di questo Ministero l’avviso relativo all’iter per la mobilità avviata – ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165 – con il decreto del Direttore generale personale e formazione del 14 marzo 2024.

Si tratta, in particolare, di una procedura relativa alla copertura di 107 posti, di cui 74 nell’area degli Assistenti (operatori, assistenti giudiziari e cancelliere) e 33 nell’area dei Funzionari (funzionari giudiziari e direttori), nell’ambito dei ruoli del personale non dirigenziale del ministero della Giustizia, per i distretti di Corte d’appello di Venezia, Bologna, Firenze, Milano, Brescia, Torino e Trieste, riservato al personale già in servizio presso gli uffici giudiziari in forza di convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e/o in forza di Leggi regionali.

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, previa registrazione sullo Portale “https://www.inpa.gov.it/”. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di una pec a lui intestato o di un domicilio digitale.

La domanda, che dovrà essere presentata per un solo distretto di Corte di Appello e per un solo profilo, dovrà essere inviata online entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

Maggiori dettagli nella scheda di sintesi