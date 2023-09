DOG, DGMC e DAP: offerte di lavoro e ricerca immobili

di Giovanni Donnadio

Pubblicati sul sito del ministero della Giustizia diversi avvisi riguardanti offerte di lavoro e ricerca di immobili.

Il Provveditorato regionale della Campania, dell’Emilia Romagna e Marche, la casa circondariale di Mantova e la casa circondariale di Cremona, sono alla ricerca della figura professionale di mediatore culturale per rafforzare l’inclusione sociale, l’orientamento ed il sostegno dei detenuti, in particolare i detenuti stranieri. La finalità è di fornire un’azione di supporto e sostegno per superare le situazioni di disagio psichico

Il Centro per la Giustizia minorile per il Veneto, Il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano cercano esperti in Pedagogia

Il Ministero della Giustizia sta ricercando una o più unità immobiliare da destinare ad uso archivio per le esigenze degli uffici giudiziari di Pistoia

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ricerca un Capo D’Arte Officina Meccanica per la gestione dell’Officina Meccanica attiva presso la II Casa Reclusione di Milano Bollate