Esperti di servizio sociale, online due avvisi di selezione

di Redazione

Nel sito del Ministero della Giustizia sono stati pubblicati due avvisi relativi alle modalità di svolgimento dei colloqui di verifica dell’idoneità, per l’iscrizione nell’elenco degli Esperti di servizio sociale.

In particolare l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Toscana e l’Umbria ha nominato la commissione di selezione e diramato il calendario delle convocazioni con le indicazioni utili per il collegamento al videocolloquio. Le sessioni si terranno nel periodo tra il 14 giugno e l’8 luglio 2021.

Il Centro per la Giustizia Minorile di Roma e l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per Lazio, Abruzzo e Molise, a integrazione dell’avviso del 26 maggio 2021, ha rettificato il calendario e le modalità di svolgimento dei colloqui, che si terranno in via telematica nelle sessioni in programma tra il 7 giugno e il 13 luglio 2021.

LEGGI QUI LA SCHEDA DI SINTESI (UIEPE Toscana)

LEGGI QUI LA SCHEDA DI SINTESI (UIEPE Lazio)