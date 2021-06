Esperti servizi sociali Puglia e Basilicata, elenco ammessi

Pubblicato sul sito della Giustizia l’elenco completo e definitivo dei candidati ammessi e calendario delle convocazioni relativo al concorso per Esperti in servizio sociale – Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna- Centro per la Giustizia minorile – Puglia e Basilicata – 20 novembre 2020 -.

L’elenco è integrato con i candidati che inizialmente erano stati ammessi con calendario da definire e resta in linea fino al 30 settembre 2021.

La commissione ha stabilito che il colloquio di idoneità si svolgerà per ciascun candidato nella data di cui all’allegato elenco definitivo.

Tutti i candidati dovranno presentarsi alle ore 09:30 del giorno di convocazione presso il Centro per la giustizia minorile per la Puglia e Basilicata, a Bari in via Amendola, 172/C.

Il candidato che non si presenterà “salvo giusto motivo”, nel giorno e nell’ora prevista, sarà automaticamente escluso, senza ulteriore comunicazione.

In caso di malattia propria sarà onere del candidato trasmettere il certificato medico entro le ore 23:59 del giorno della convocazione.

In tale caso, il candidato è automaticamente collocato in coda ai candidati convocati nella prima seduta utile.

I candidati non ricompresi in elenco dovranno considerarsi “esclusi” dalla selezione.

Eventuali istanze di chiarimenti e/o informazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo mail: prot.cgm.bari@giustiziacert.it

