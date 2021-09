‘Evasioni di settembre’: a Velletri tre serate di incontri e dibattiti sul carcere

di Antonella Barone

Si parlerà di criticità e prospettive di cambiamento della condizione detentiva in Italia dal 6 all’8 settembre a Velletri nel corso della tre giorni “Evasioni di settembre, narrare-vivere-progettare per una consapevolezza sulla pena”, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Lazio. Gli incontri serali (con inizio alle 19), coordinati dal giornalista Massimo Razzi, si terranno nel cortile dell’ex carcere mandamentale, struttura dismessa da molti anni e al centro di un importante progetto di riqualificazione.

Lunedì 6, nella serata dedicata al “Narrare” lo scrittore Sandro Bonvissuto racconterà come è nato “Dentro” (Einaudi, 2012), libro di esordio in cui descrive la complessità dell’universo carcerario, mentre Claudio Sarzotti, filosofo e sociologo del diritto, presenterà il suo ultimo saggio monografico, “Storia della penalità e modi di comunicazione” (edizioni Antigone). In conclusione, l’intervento di Silvia Costa, Commissaria Straordinaria del Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano-Ventotene.

Il “Vivere”, tema della serata di martedì 7, sarà descritto da protagonisti della scena di teatro carcere come Laura Andreini, presidente de “La Ribalta, Centro studi Enrico Maria Salerno”, Fabio Cavalli, regista e autore del “Teatro Libero di Rebibbia”, Gabriele Cruciata, giornalista, e Sasà Striano, ex detenuto, oggi attore e scrittore.

In programma mercoledì 8, per la sessione “Progettare”, interventi di Stefano Anastasia, Garante regionale dei detenuti, Marco Ruotolo, docente di Diritto costituzionale e studioso dei sistemi e delle riforme carcerarie, e Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone.