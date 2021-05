Fare giustizia di comunità: l’esecuzione penale esterna incontra la scuola

di Redazione DGMC

A conclusione del progetto “Trasformare le dipendenze patologiche in dipendenze generative” curato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna di Caltanissetta e nato con l’obiettivo di promuovere strategie di prevenzione rivolte sia al mondo giovanile, sia alla presa in carico dei soggetti in esecuzione penale esterna affetti da dipendenze comportamentali e da sostanze, si è tenuto oggi, 28 maggio, un webinar in cui la rete costituitasi con questa iniziativa, e comprensiva dei Servizi per le tossicodipendenze, della Polizia stradale e della Polizia postale di entrambe le province di Caltanissetta ed Enna, ha incontrato gli studenti di quattordici classi di scuole superiori cittadine.

Hanno aperto i lavori Anna Internicola, direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia, e Filippo Ciancio, dirigente dell’ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Ha concluso i lavori Maria Grazia Vagliasindi Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta.