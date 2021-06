Giustizia Minorile e DAP, avvisi selezione esperti e tecnici

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno diramato avvisi pubblici di selezione per il conferimento di incarichi tecnici e professionali.

In particolare l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano ha avviato una selezione di esperti in servizio sociale, finalizzata alla formazione dell’elenco previsto dall’art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230, cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale. Le sedi di impiego sono dislocate presso i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità presenti nei distretti delle Corti d’Appello di Venezia, Trieste e Trento. Il termine per il ricevimento delle candidature è fissato al 15 luglio 2021.

La Direzione della Casa Circondariale di Biella ha pubblicato un avviso di selezione per un esperto del settore di approvvigionamento e di logistica, presso il locale laboratorio adibito a lavorazione industriale di sartoria.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 21 giugno 2021.

