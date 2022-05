Interpelli per Prap e Direzione generale magistrati

di Redazione

Sono stati pubblicati, nel sito della Giustizia, gli interpelli, rivolti ai dirigenti generali penitenziari, per i Provveditorati dell’amministrazione penitenziaria: Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Le domande, corredate di curriculum vitae aggiornato e firmato, nonché della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dovranno essere indirizzate esclusivamente al Signor Capo di Gabinetto e trasmesse utilizzando una delle seguenti modalità:

-per interoperabilità

-per PEO: protocollo.gabinetto@giustizia.it

-per PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

La data di scadenza per l’invio delle domande è il 24 maggio 2022

LEGGI QUI I DETTAGLI

E’ stato altresì pubblicato un interpello per la Direzione Generale dei magistrati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Le domande, corredate di curriculum vitae aggiornato e firmato, nonché della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dovranno essere indirizzate esclusivamente al Signor Capo di Gabinetto e trasmesse utilizzando una delle seguenti modalità:

-per interoperabilità

-per PEO: protocollo.gabinetto@giustizia.it

-per PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

La data di scadenza per l’invio delle domande è il 23 maggio 2022

LEGGI QUI I DETTAGLI