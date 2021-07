La ministra Cartabia con il Premier Draghi a S.Maria Capua Vetere

di Redazione

“Occorre procedere subito ad assunzioni nel personale delle carceri” ma soprattutto “servono più fondi e più impegno nella formazione permanente”, in particolare per la “polizia penitenziaria che deve accompagnare il detenuto nel percorso di rieducazione”. Così oggi la ministra Marta Cartabia alla fine della sua visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere in compagnia del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

La Guardasigilli e il Premier si sono recati questo pomeriggio all’Istituto penitenziario casertano che è stato recentemente teatro delle violenze sui detenuti avvenute il 6 aprile 2020. Assieme al capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, al Garante Nazionale dei detenuti, Mauro Palma, a quello della Campania, Samuele Ciambriello hanno visitato i reparti e si sono trattenuti a dialogare con i detenuti e con gli agenti della Polizia penitenziaria.

Nel suo intervento la ministra Cartabia ha voluto ringraziare il Presidente Draghi, che da subito ha “mostrato non solo sdegno, sensibilità e commozione, ma secondo un tratto che la contraddistingue, determinata volontà di fare, di affrontare i problemi nella loro concretezza”. Ha fatto riferimento all’antico problema del sovraffollamento: “Il primo e più grave tra tutti i problemi” che propone di affrontare “con una strategia che operi su più livelli: strutture materiali, interventi normativi, personale, formazione”. E, dunque, ha fatto riferimento alla realizzazione di 8 nuovi padiglioni, uno dei quali proprio qui a Santa Maria C.V.

Ma, ha proseguito la ministra: “Nuove carceri e nuovi spazi non può significare solo posti letto”. Sono necessari gli interventi sulle strutture per rendere gli ambienti vivibili, aiutando così il percorso di risocializzazione. Ha fatto riferimento alla grave diminuzione del personale che si è verificata nel corso degli anni, ai pensionamenti che crescono e all’insufficienza dei concorsi in atto che potrebbero non riuscire a coprire nemmeno il turn over.

Dunque, molti piani sui quali intervenire: strutture, concorsi, formazione, rieducazione. Perché, come ha ricordato Marta Cartabia, il motto del Corpo di Polizia penitenziaria è “Vigilando, redimere. Occorre fermezza e sensibilità umana e, soprattutto altissima professionalità per svolgere un campito tanto affascinante quanto difficile”. Che non può essere affidato a doti personali o all’improvvisazione ma alla formazione.