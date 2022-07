Giustizia minorile: siglato protocollo Coni per lo sport in Lombardia

di Catia Paluzzi

Un nuovo protocollo – siglato tra il tribunale per i minorenni, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il centro giustizia minorile, il consiglio dell’Ordine degli avvocati e il presidente regionale del Coni Lombardia –, offrirà ai minori e ai giovani adulti sottoposti a procedimenti penali la possibilità di praticare attività sportiva durante l’esecuzione della pena. Il protocollo sarà in vigore per i prossimi tre anni.

L’attività sportiva, sia per i suoi aspetti formativi, sia per il codice comportamentale che impone, favorisce la crescita dell’autostima e consente l’acquisizione di competenze, che saranno riconosciute attraverso attestati e brevetti utilizzabili per il reinserimento sociale dei giovani partecipanti.

I servizi minorili di Milano segnaleranno i ragazzi che potranno essere inseriti nelle attività proposte, il consiglio dell’Ordine degli avvocati promuoverà il protocollo presso le federazioni sportive e il Coni regionale individuerà i corsi di formazione in cui i minori e i giovani adulti potranno essere inseriti.